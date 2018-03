Crimen de la valija: el testigo clave volvió a comprometer al joven acusado de estrangular a su pareja y tirarla a un arroyo

RELACIONADAS Este lunes harán la reconstrucción del asesinato de la chica a la que tiraron al arroyo El Soberbio dentro de una valija

Entre las 9 y las 12 de este lunes se realizó en El Soberbio la reconstrucción del asesinato de Angélica Suárez, la chica de 20 años a la que estrangularon y luego arrojaron dentro de una valija a las aguas de un arroyo de la localidad. La ex pareja de la joven, Juan Carlos B., accedió a participar, para dar su versión de los hechos. Sin embargo, sus dichos fueron desmentidos por el testigo clave que tiene el caso, un remisero que vio al acusado llevando una valija similar a la que contenía el cadáver, en la fecha en la que la muchacha desapareció.

La diligencia fue presenciada por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Caso, el fiscal Andrés Cáceres, la defensa del acusado, funcionarios de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial y personal de la Policía de Misiones.

El punto de inicio de la teatralización fue el supermercado “Los 5 Hermanos”, ubicado sobre la céntrica avenida San Martín. Allí, Juan Carlos empezó por contar su versión. Dijo que entre el 11 y el 12 de junio de 2016, él fue a comprar leche, pañales, toallitas húmedas y otros elementos y que al salir pidió los servicios de un remisero que conducía un coche Fiat Palio. Era el auto Miguel Ángel Pereira.

Juan Carlos dijo que subió al auto y fue hasta el barrio Virgen de Itatí. Allí aseguró que bajó en su casa las cosas que había comprado y luego fue a la residencia de su madre.

Para la reconstrucción, hubo corte de calles y una fuerte presencia policial. El acusado en ningún momento se mostró nervioso y siempre respondió las preguntas que le hacían.

Después vino el relato del testigo clave, Pereira. El remisero aseguró que cuando Juan Carlos subió a su remís lo hizo en la vereda del supermercado Ceferino y no en Los 5 Hermanos. Contó que efectivamente lo llevó hasta el barrio Itatí, pero que allí el pasajero le pidió un nuevo viaje, supuestamente a una carpintería donde debía dejar unas herramientas.

Pereira detalló que metió de cola el auto hasta el portón de la casa y abrió el baúl para que Juan Carlos guardara sus herramientas. Recordó que el hombre entró a la residencia y salió a los pocos minutos con una valija, que tomaba con las dos manos. Añadió que el pasajero colocó el equipaje en el baúl y partieron hacia una de las salidas del pueblo, camino a los Saltos del Moconá.

El remisero agregó que no sabía de ninguna mueblería en la zona. Y que dejó a Juan Carlos en el inicio de un trillo, en el que este desapareció poco después de pagarle el servicio. Remarcó que no vio para dónde iba, porque había poco luz. Sí evocó que bajó cargando la valija.

El 12 de Junio de 2016, Juan Carlos hizo una exposición en la Policía diciendo que la pareja había roto y ella se había ido de la casa que compartían llevándose una valija.

Una amiga de Angélica declaró que esa misma jornada la víctima y Juan Carlos tuvieron una discusión. La relación estaba mal, porque él le recriminaba un romance que ella habría iniciado con Valter (37), su instructor de boxeo.

La testigo aseguró que la joven le dijo ese mediodía que quería que su ex se fuera de la casa.

Horas después de ese entredicho, el ahora detenido habría estrangulado a su pareja. Después, se creen, colocó el cadáver en una valija y llamó con su celular a un remisero, que lo llevó hasta las cercanías del arroyo El Soberbio, a dos kilómetros de la zona urbana.

Ese remisero, Pereira, fue ubicado gracias a un análisis del teléfono del sospechoso que hizo la SAIC.

Juan Carlos es el único imputado que tiene la causa. Está a un paso del juicio oral. Ayer en su ex barrio todos seguían asombrados. No p

ueden creer que ese joven albañil, que se llevaba bien con todos y al que nunca habían escuchado gritar, haya sido el autor del femicidio que le imputan