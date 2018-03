ACIADep: los partidos suspendidos del sábado ya tienen fecha tentativa

Los últimos partidos de la cuarta fecha del torneo Apertura 2018 de los Interprofesionales se vieron suspendidos por las fuertes tormentas que azotaron a nuestra provincia. Vea cómo quedaron los resultados y cuáles son los partidos reprogramados.

El sábado pasado, una fuerte tormenta con granizo sorprendió a todos en el Hipódromo Belgrano, donde los jugadores de la Asociación Civil Interprofesional Amateur de Deportes disputaban la cuarta fecha del torneo Apertura 2018.

Los últimos partidos fueron suspendidos por las descargas eléctricas y el peligro que significaban. Los cruces que deberán ser reprogramados se jugarían el lunes 30 de abril o martes 1 de mayo y son: en categoría Libres A, Escribanos vs. Contadores Jr; en categoría Masters: Contadores S vs. Médicos B, Galenos vs. Ingenieros B, Abogados S vs. Profes C, Abogados BM vs. Químico, Agrimensores B vs. CPAIM.

A continuación, los resultados de los partidos que se lograron disputar con normalidad:

Resultados de los partidos jugados

Cancha 1

Interprofesionales Y 2 – UCSF 0

Los profesionales II 1 – Universitarios 5

Arquitectos 1 – Contadores A 0

Contadores S – Médicos B (a reprogramar)

Cancha 2

Abogados Libres 0 – Los profesionales 2

Católica 1 – Contadores C 3

Contadores E 0 – Médicos A 1

Galenos – Ingenieros B (a reprogramar)

Cancha 3

Atlético Profesionales 1 – Abogados D 1

Estudio 2 – Profe L 2

Abogados DR 1 – Agrimensores A 0

Abogados S – Profes C (a reprogramar)

Cancha 4

Yacaré Jr 1 – Visitadores Médicos 0

Cont Inter 4 – Los profe 2

Visitadores XL 1 – Agrofor S 1

Abogados BM – Químicos (a reprogramar)

Cancha 5

Profes Asociados 1 – Contadores L 2

Abogados A 0 – Abogados D 1

Univer A 1 – Abogados B 1

Escribanos – Contadores Jr (a reprogramar)

Cancha 6

Agrofor 0 – Squadra 1

Profes Unidos 0 – Estudio FC 6

Ingenieros C 1– Profes B 4

Cancha 7

Contadores Jr OB 1 – MOL 0

Agrofor L 2 – Escribanos Jr 1

Agrim B – CPAIM (a reprogramar)