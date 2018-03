Reconocieron a “Cacho” Barrios Arrechea por la política ambiental durante su gobierno

El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) destacaron que durante su gestión, en el año 1985, se creó el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) efectuaron este miércoles un emotivo reconocimiento al ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea por la política ambiental instrumentada durante su mandato (1.983-1.987), que tuvo como corolario la creación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. “Este es un reconocimiento a la institucionalidad ambiental de Misiones, en la persona de quien estaba al frente del Poder Ejecutivo en esa época”, expresó el presidente de COIFORM, Juan Pablo Cinto.

Este homenaje al ex mandatario se realizó en el marco del Día Nacional de los Bosques, que se conmemora cada 21 de marzo y se desarrolló en la Sala del Consejo Superior de la UNaM. Tuvo como anfitrión al rector de la casa de estudios, Javier Gortari, quien también destacó la creación de la cartera de Ecología, en tiempos en que la cuestión ambiental recién comenzaba a generar interés en la opinión pública. “Hoy hablar de cambio climático es casi un lugar común, pero en los años ’80 no lo era. Estamos en presencia de un estadista para la provincia”, afirmó. El rector de la UNaM recordó que Misiones es el “reservorio” del 50% de la biodiversidad del país.

Durante el acto también se hizo mención a todos los ex ministros de Ecología que ocuparon ese cargo desde la creación del organismo. Entre ellos estuvieron presentes en la sala Constantino Queiroz, Luis Jacobo, Luis Rey y Claudio Álvarez.

Al momento de hacer uso de la palabra y visiblemente emocionado, el ex mandatario provincial hizo una cronología de su gestión en el tema ambiental; particularmente en aquellos disparadores que lo impulsaron a crear el Ministerio de Ecología. “Una vez, cuando todavía estaba en campaña un colono de San Pedro me preguntó qué iba a hacer si era elegido gobernador `porque acá se llevan toda la riqueza y solo queda para el reviro’. Ver cómo se llevaban esas riquezas del monte y de la selva fue, entre otras cosas, lo que me llevó a proponer ese ministerio”, apuntó “Cacho” Barrios Arrechea

Sobre el cierre de su alocución también tuvo palabras para aquellos que, por entonces, fueron sus rivales políticos, ya que había llegado a la Gobernación por la Unión Cívica Radical. “Quiero hacer un reconocimiento, un poco tardío quizás, a los peronistas que no pusieron palos en la rueda; sobre todo en la Legislatura cuando se trató la creación del Ministerio y otros proyectos. Después de 30 años, muchas gracias”, finalizó, arrancando sonrisas y aplausos de los asistentes.

Además de los mencionados, asistieron al acto el vicerrector de la UNaM y los decanos de las distintas facultades; el director del INTA Misiones; directivos de COIFORM, y familiares y amigos del homenajeado.