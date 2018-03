Redrado consideró que la política económica de Macri no beneficia a las economías regionales

El expresidente del Banco Central dijo que el actual Gobierno nacional se propone mejorar la competitividad de todas las empresas de un modo muy gradual, pero no les da a las economías regionales los beneficios que necesitan para desarrollarse. Opinó que las provincias del NEA necesitan mejoras en infraestructura, incentivos impositivos y crediticios. Consideró que el enfoque que lleva adelante el equipo de Macri solucionó algunos problemas, pero no contempla las diferencias en la condiciones de producción en un país que es muy heterogéneo.

Martín Redrado observó que Misiones tiene un “gran potencial” para industrializar recursos naturales como la madera, pero falta infraestructura para conseguir un desarrollo industrial más completo con posibilidades de generar más riquezas y más fuentes de trabajo. “Para poder lograrlo sería necesario aplicar incentivos impositivos. Que las empresas que se radiquen en el NEA tengan beneficios fiscales, por ejemplo en el pago de impuesto a las ganancias, pero esa política nacional debería ser acompañada por las provincias y municipios”, indicó en diálogo con Canal 12 de Posadas.

El economista de cabecera del massismo opinó además que otra política activa que podría adoptar el Gobierno nacional para favorecer el desarrollo de las economías regionales pasa por el incentivo crediticio. “Vimos lo que pasó el año pasado con la banca pública y el impulso que se le dio al crédito hipotecario, eso quiere decir que cuando el Banco Nación quiere, puede. Ahora hay que trasladar eso a las economías regionales”, opinó.

Destacó que la reforma tributaria se propone mejorar la competitividad de modo muy gradual en todo el país, pero advirtió que no privilegia a las economías regionales y cuestionó que en algunos aspectos incluso actúa en contra de ese sector como en lo referente a los aportes patronales.

“Está claro que el Gobierno resolvió algunos problemas pero también está claro que uno no puede tomar medidas en Buenos Aires y pensar que no tienen impacto en Misiones. Hay que mirar al país de forma integral. Lo que vemos es una Argentina dispersa, heterogénea donde hay sectores y regiones que están muy bien y otros que no”, remarcó.

Más allá de cuestiones tributarias, Redrado señaló que lo más necesario para Misiones pasa por la infraestructura. “Que pueda tener acceso a gas, caminos, ferrovías que la unan con el resto de la Argentina y del Mercosur. La provincia necesita obras que permitan reducir el costo logístico”, dijo.

Dólar contenido

El economista pronosticó que luego de las pronunciadas escaladas de fines del año pasado y principios del corriente, el dólar acompañará a la inflación, al menos durante o que queda del año. “No hay corrida cambiaria, el Central tiene record de reservas. Mi visión es que en el futuro el dólar se va a mover de la mano de la inflación”, señaló.

Cuestionó empero los vaivenes en las políticas del Central. “Primero dijo que no iba a intervenir en el mercado cambiario, esto permitió que el tipo de cambio se acomodara. No me preocupa el nivel del tipo de cambio, porque sin dudas estaba atrasado, pero la rapidez con la que se movió sin dudas generó incertidumbre. Está claro que el gobierno reconoció un error que es el atraso cambiario, pero generó más incertidumbre de la necesaria”, indicó.