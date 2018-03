Allanan la Municipalidad de Colonia Delicia por una causa contra el intendente: lo acusan de truchar una ordenanza

Por orden del juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de Nuria Allou, la Policía provincial allanó este viernes la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Colonia Delicia. Fue en el marco de una causa en la que acusan al intendente de la localidad, Eberth Vera, y al ex secretario del Deliberativo de haber falsificado una ordenanza para despedir a una agente municipal que habría dejado de pertenecer al grupo político del alcalde.

El expediente tomó mayor impulso luego de que un ex edil declarara que esa ordenanza nunca se trató en el Concejo.

Los investigadores tenían la misión de incautar documentación puntual que les había requerido la magistrada.

La denunciante en este caso es Norma Elizabeth Salís. Ella asegura que la norma 09/2015 es trucha y que fue creada para derogar la 04/2015 que dispuso su pase a la planta permanente de la Municipalidad.

La mujer dijo que en noviembre del año pasado le impidieron entrar a tomar su puesto en el sector Pantentamiento y Recaudaciones. Detalló que en 2010 empezó a trabajar en la Municipalidad, pero que recién en 2013 la contrataron y dos años después pasó a planta.

La denunciante asegura que en el libro de actas del Concejo no figura la cuestionada ordenanza. Es más, asegura que el tema jamás se trató.

La acusación contra Vera y el ex secretario del Deliberativo es por “falsificación de documento”, artículo 292 del Código Penal Argentino.