Para reducir sus gastos, el Concejo Deliberante de Posadas digitalizará todo su proceso legislativo

El presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Fernando Meza, adelantó que probablemente desde abril, todo el proceso de trámites legislativos se realizará mediante archivos digitales para reducir el costo que se venía registrando en el uso de papel y tinta. La medida es una de las tantas impulsadas desde que asumió el 10 de diciembre último para intentar reducir el costo de funcionamiento que tiene el deliberativo de la capital provincial que el año pasado estuvo en el centro de la polémica, bajo la presidencia de Alejandro Velázquez, por ser uno de los concejos más caros del país, según el propio intendente Joaquín Losada.

“No solo reduce el gasto sino que hace un aporte significativo a la ecología y para nosotros es un orgullo que se haga con capital humano propio”, aseguró Meza en Misiones Online TV.

El edil accedió a la presidencia el 10 de diciembre último en reemplazo del opositor Velázquez y uno de los temas más calientes durante la campaña electoral del año pasado cuando desde el espacio que comparten Meza y el intendente Losada, el Frente Renovador de la Concordia, se le pidió al concejo deliberante una drástica reducción en sus gastos.

“Estamos tomando una innumerable cantidad de acciones para tratar de reducir el gasto, fue un compromiso. Hemos trazado algunos objetivos para avanzar en no crecer más con el gasto como primera medida y como segunda que la curva de ese gasto empiece a decrecer”, sostuvo el concejal y añadió que la primera medida fue dejar de tomar empleados.

“Nosotros como primera medida no estamos creciendo, año a año se fue abultando y fue creciendo el número de personal. Estamos trabajando de manera seria, responsable, generando alianzas con cada uno de los sectores y generando vínculos también para que aquellas personas que afectadas a otros lugares intenten volver. No son decisiones fáciles de tomar, la verdad si yo asumo hoy un compromiso no sé si lo voy a poder cumplir”, indicó.