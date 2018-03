Aseguran que la suba del dólar, “es una buena noticia, no una mala noticia”

El Licenciado en Economía, Docente universitario e investigador, Gastón Oriol aseguró que la suba del dólar no es una mala noticia porque las variables de la economía deben estar equilibradas y “si hay inflación y no se devalúa la presión sobre todas las variables de la economía aumenta”.

Gastón Oriol (LT 17 Radio Provincia)

También el docente universitario, en diálogo con LT17, se refirió a cómo puede afectar esta devaluación en las cuotas de los créditos hipotecarios con Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), “puede dormir mal alguna noche pensando que su salario o sus ingresos no van a poder cumplir la pauta de la cuota, se va a ir incrementando en función de que esta unidad de valor adquisitivo para los créditos hipotecarios pueden subir mucho más”.

Agregó que, “en este momento en el Congreso hay en tratamiento un proyecto de ley cuyo nombre completo es Programa de Protección Frente a los Descalces de la Inflación y los Salarios para Deudores de Créditos Hipotecarios, prácticamente funciona así, el Banco Central crearía un fondo anti cíclico o sea un fondo de protección para que si en algún momento “no vaya a haber un aumento abrupto de esa cuota”.

Por lo que se conoce hasta el momento, la adhesión a ese fondo sería voluntaria, no necesariamente el tomador del crédito tiene que aceptarla, porque va a incrementar un poco el valor de la cuota, dado que sería una especie de seguro contra devaluaciones bruscas, “entiendo que ese proyecto está dando vueltas, es fruto de negociaciones en distintos bloques del Congreso, pero va a salir”.

Entrando específicamente en la cotización del dólar, Oriol considero que, “no me parece que el dólar vaya a pegar un salto muy alto en su valor, cuantas veces lo hemos dicho, la gente tiene que entender que la suba del dólar es una buena noticia, no es una mala noticia, porque en la economía las variables tienen que estar equilibradas y si hay inflación y no de devalúa la presión sobre todas las variables de la economía aumenta y aumenta en un grado que puede ser muy peligroso, siempre es preferible que uno vea que de apoco la moneda se va devaluando, por más que por supuesto incrementa los precios, los precios aumentan, pero es así, mientras hay inflación que es el mal de fondo el dólar se tiene que revaluar”. Respecto al precio de los combustibles que están atados directamente al valor dólar, sostuvo que son “costos políticos, entiendo que el Gobierno ira ajustándolo en la medidas que no sea

demasiado insoportable la suba y que tampoco aumente el déficit de cuenta corriente que por

cierto es preocupante”.

Por último consideró que un dólar a 23 pesos como pronostican algunos analistas para el segundo semestre, a su entender “debería ser más alto dado el atraso que tiene, bueno en nuestras casas de cambio ya está en 21 pesos”.