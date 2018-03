“Hay que cambiar esta educación basada en la desigualdad de género para prevenir la violencia”

Así lo afirmó Romilda Dammer, directora del Área de la Mujer en el Ministerio de Desarrollo Social de Misiones. La funcionaria contó que ya hay más de cuarenta municipios que tienen sus propios espacios dedicados al trabajo con las mujeres.

Dammer explicó en diálogo con Radio Libertad y Misiones Online que el desafío que se impusieron es trabajar articuladamente con los municipios en la temática, “Cuando empezamos la gestión hace poco mas de dos años, había solo veinte comunas con áreas de la mujer y ahora ya son más de cuarenta”.

La funcionaria opinó que en realidad en materia de igualdad “estamos bien en lo que se refiere a legislación, lo que falta es el cumplimiento“.

En ese sentido explicó que en equipo la dirección de mujeres, junto con la dirección de infancia, trabajan en buscar estrategias para prevenir los hechos de violencia. Y que para eso es fundamental lo que está empezando a ocurrir desde el año pasado, que es la inclusión de la perspectiva de género, en las escuelas.

“Hay que trabajar en la educación desde la primaria. Hoy si tenemos una realidad con respecto a nuestra vida adulta y nuestros jóvenes, hay que revisar las estrategias desde las bases. Y además tenemos que cuestionar la crianza y las costumbres que traemos de generación en generación”

Dammer expresó que “como docente y como mamá me preocupan algunas cuestiones, de cómo educamos a nuestras hijas con cosas que consideramos básicas. Por ejemplo a las nenas les recomendamos el orden, la limpieza, el aprender las tareas de la casa, y al varón les decimos lo contrario, y que no juegue con cosas consideradas como solo de las nenas. Luego en la adolescencia pasa que a los varones les recomiendan los papás como consejo: comé todo lo que quieras, no tenés que enamorarte, sino tener muchas chicas. Mientras que a nuestras hijas les decimos: mira que vos tenés que mantenerte virgen hasta los 18 años, mejor si no tenés novio antes de terminar el secundario. Por otra parte al varón se le permite que se quede la novia en la casa a dormir, pero a la nena no”.

Según la funcionaria esa conducta debe ser revisada, ya que “no cierra la ecuación, porque si le enseño al varón de un modo y a la nena de otro, las adolescentes buscarán en el sexo opuesto aquellas cosas que les enseñaron que deben ver, y el varón buscará otras cosas, y ahí ya se produce el choque, y puede empezar la violencia”.

También ejemplificó con otros errores que cometen muchos padres a la hora de educar a sus hijos: “porque el varón en la adolescencia no puede enamorarse?, va a pasar y le dará vergüenza expresarlo por las enseñanzas que recibió. Esta forma de educación que tiene que ver con la desigualdad de género, es lo que hay que cambiar, ya que a veces, esos jóvenes llegan al suicidio, por las frustraciones”.