Sin solución en el precio del peaje de Colonia  Victoria, “por el momento no hay nada concreto”

Sobre las reuniones que mantuvo con funcionarios de Vialidad Nacional y del Gobierno de la provincia, sin respuestas concretas referidas al aumento en el precio del peaje, el intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino, dijo que por el momento se sigue en, “la dulce espera”.

Hugo Andino Intendente de Colonia Victoria.

En diálogo con Radio República, Andino comentó que en la mañana del viernes estuvo reunido con la delegada de Vialidad Nacional en la provincia, Teresita Turineto, la encargada del corredor vial, Ada Benítez, con el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad y diputados provinciales.

Ahora resta esperar la respuesta al petitorio que se entregó a Vialidad Nacional que, según expresaron lo estarían llevando a Buenos Aires el próximo jueves, “sabemos que la concesionaria del peaje es una empresa multinacional y depende de Buenos Aires, así que vamos a ver qué solución nos dan, por el momento no hay nada concreto, estamos en la dulce espera”.

Al parecer el control de los peajes quedó en una nebulosa, dado que lo que era el Organo de Control de Corredores Viales OCCOVI, trasmutó en Corredores Viales S. A. sin que quede muy claro quien determina las actualizaciones de las tarifas de los corredores viales.

Ante esta situación el intendente Andino consideró que, “supuestamente el que regula es un organismo nacional, muchos corredores aumentaron paulatinamente sin mucha explicación, hay autopistas de Buenos Aires que fueron aumentando dea 15 o 20 pesos y así, pero la verdad que el más afectado en esto es nuestro pueblo, Victoria”.

Sobre la promesa del actual Gobierno nacional de eliminar el corredor de Victoria, Andino dijo que,“precisamente estuve en esa declaración cuando se inauguró la rotonda de Esperanza con gente del Gobierno nacional, en una entrevista que dieron ahí dijeron no solo que iba a desaparecer este corredor, sino que había cinco más, pero esto nunca paso y justamente hoy nos enteramos que la empresa recién en diciembre va ver si van a licitación o renuevan”.

Agrego que, “hay mucho mal entendido, nosotros no estamos en contra de la empresa porque genera también trabajo en nuestro municipio, hoy hay personas que están trabajando en el peaje, nosotros solo pedimos un peaje equitativo, una tarjeta vecinal para los ciudadanos de acá de mi pueblo”.

“Pedimos el pase vecinal sin límite de vencimiento que lo que cargamos y no venza en ningún momento que se pueda usar por varios meses, especialmente docentes que transitan a diario para ir a los establecimientos educativos, pedimos que les den pases exento o una tarjeta mínima, así que son petitorios mínimos.La empresa lo puede hacer no es nada faraónico lo que estamos pidiendo es seguir negociando, sentamos a dialogar, falta un monto de cosas que la empresa hoy no reúne”.

Por último el intendente de Victoria adelantó que el próximo miércoles, “vamos a delinear los últimos pedidos nuestros y estaremos presentando, además, un listado de los móviles registrados en el pueblo”.