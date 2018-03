El ex Puma que motivaba al Pipita Higuaín en la Selección, llegó a Posadas para contagiar de rugby a los misioneros

Federico “Ninja” Todeschini participará hoy y mañana del programa “Campus con tu ídolo” que organiza el Ministerio de Deportes de la Nación. Antes concedió una entrevista con Misiones OnLine y contó detalles de la capacitación, el momento del rugby y su experiencia junto al Tata Martino en la Selección de Fútbol.

El ex Puma Federico “Ninja” Todeschini llegó a Misiones para participar del programa “Campus con tu ídolo”, una propuesta que el Ministerio de Deportes de la provincia lleva adelante gracias al apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación. Acercar a las grandes figuras del deporte a todos los rincones del país y continuar con la serie de capacitaciones gratuitas que el ministro Rafael Morgenstern comprometió desde el inicio de gestión, es la idea. El Colo Rubén Wolkowyski y Javier Weber ya pasaron por estos lares e incluso el ex tenista Guillermo Coria compartió su experiencia con los pequeños misioneros. Sofía Maccari (hockey), Rubén Capria (fútbol), Alejandra Oliveras (boxeo) y Eduardo Gallardo (handball) también forman parte de este programa que tiene al ex Puma por estos días en Posadas.

Antes de bajar todo su conocimiento y “transmitir los valores que tiene el rugby”, El “Ninja” aceptó un mano a mano con Misiones OnLine donde ponderó este ciclo que impulsa el Estado, “porque es una muy buena manera de devolverle al rugby todo lo que me dio”, dijo el ex apertura y fullback que integró el gran equipo de Los Pumas en el Mundial 2007 con el recordado tercer puesto, verdadero quiebre en la disciplina para la Argentina.

El rosarino, de 42 años, camina por la Costanera mirando el Paraná y el ambiente le parece familiar. “Soy de Rosario, tenemos una linda Costanera también, me encanta el río y la pesca”, contó entre risas. Pero a la hora de ponerse serio, como cuando se paraba para patear algún penal en los test match de Los Pumas, Federico admitió que “desde que se consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial, el rugby en la Argentina se mira de otra manera, sin embargo todavía no es tan masivo. Siempre se consideró un deporte de elite por sus orígenes, sim embargo está claro que es para todas las clases sociales. Yo quiero que los padres acerquen a sus hijos al rugby y comprenderán que es un deporte que tiene muchos valores y no es violento como creen”.

Combatir el sobrepeso

Aún conserva la figura de cuando jugaba en Francia, donde estuvo 10 años brillando al máximo nivel. “Hasta los 12 años jugué al fútbol y al rugby pero como mi padre también jugó al rugby finalmente opté por este deporte que me encanta y por eso acepté el desafío de este Campus”, aclaró en referencia a la capacitación que durante el viernes y el sábado, se desarrollará en el club Centro de Cazadores. (Ver relacionada: Rugby: Todeschini brindará un campus gratuito)

“Existen datos concretos del ministerio de Salud de la Nación que alarman por el sobrepeso de los niños”, repitió varias veces durante la nota y remarcó: “es la enfermedad del futuro, por eso hay que hacer deportes, no hay que tenerle el miedo al rugby”.

A la hora de analizar el presente de la disciplina en el país y su repercusión Mundial, tuvo una posición muy clara: “Los argentinos cuando algún deporte se destaca, ya queremos ser campeones del Mundo y en el rugby estamos aún lejos. Las potencias nacen en el otro extremo del planeta y nosotros, porque somos competitivos nos animamos y por eso desde la década del 80 en adelante, comenzamos a hacerles partido a ellos. (N de la R potencias como Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda o Sudáfrica). Pero ellos también siguen progresando y es muy difícil”. Sin embargo, El “Ninja” se mostró entusiasta al referirse a los torneos que se juegan en el país, “es mucho más federal e incluso la organización es más federal. Yo que también soy de interior puedo decir que antes no era sencillo mostrarse ante los entrenadores de los seleccionados. Hoy por hoy, tanto un chico de Tierra del Fuego como de Misiones, si tiene condiciones y entrena tiene posibilidades de ser visto para llegar a Los Pumas”, explicó.

El coaching que el Tata Martino llevó a la Copa América

La otra faceta de Federico Todeschini no es tan conocida aunque tuvo repercusión en la copa América Centenario que se realizó en Estados Unidos y donde la Selección Argentina de Fútbol, que dirigía Gerardo “Tata” Martino, perdió la final por penales ante Chile en el 2016. Por su experiencia en el rugby, El “Ninja”, que trabaja en marketing pero además es coaching motivacional, fue invitado por su coterráneo DT de la Selección para formar parte del cuerpo técnico y colaborar en los aspectos de la motivación. “Fue una linda experiencia que duró hasta que El Tata dejó el equipo”, reconoció.

Sobre aquella final perdida ante Chile, El Ninja defendió al delantero Gonzalo Higuaín, siempre cuestionado por sus malos rendimientos en las finales. “Pipita es un ser humano fantástico. Un gran compañero, muy noble y como jugador no lo voy a descubrir yo, pero lamentablemente la gente se queda con aquellos partidos finales”, expresó.

“Higuaín era el titular y Agüero el suplente de aquel equipo y durante toda la copa América, buscaba permanentemente al Kun en la concentración para estar juntos, ya sea para jugar a las cartas, la play o simplemente conversar. Eso habla muy bien de Gonzalo que sigue haciendo goles y es un delantero fantástico”, agregó.

Saludó, miró el majestuoso río Paraná desde el gran balcón que es la Costanera de Posadas y cuando su paneo visual llegó al puente que une la capital misionera con Encarnación, hizo la pregunta obligada: “¿tanta gente va a Paraguay?”. En un breve diálogo antes de retirarse a modo de despedida expresó: “estuve 10 años afuera de mi país y volví porque amo a la Argentina y la defiendo”. Ese es el Ninja Todeschini, un ex Puma suelto en Posadas que mañana, contará estos y más secretos en el Campus que desde las 15 horas se desarrollará en el club Centro Cazadores de Posadas. Una oportunidad única junto a un ídolo de la ovalada y un campeón de la humildad.