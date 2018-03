Mala noche para Boca: cayó ante un sólido Argentinos

Fue 2-0 para el local en La Paternal con goles de Alexis Mac Allister y Batallini. El equipo de Guillermo, sin Tevez, estuvo muy por debajo de su nivel habitual.

Boca puso, por primera vez en los más de catorce meses que lleva en la cima del fútbol argentino, un once alternativo que no tuvo una buena noche y cayó ante un incómodo e intenso Argentinos Juniors por 2 a 0. Y por primera vez en la Superliga fue superado en el juego, ya que en sus dos derrotas anteriores (Racing y Rosario Central) había tenido el resultado en contra pero no el desarrollo, cosa que en su visita al Bicho en La Paternal perdió y fue dominado. Así, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto perdieron la chance de sacarle más ventaja a sus perseguidores y alcanzar la mayor distancia en un torneo con River.

En un partido que de entrada se mostró rápido y con poco recorrido en la mitad de cancha, Argentinos salió a presionar para incomodar y sumar metros de cara al área rival. Ya a los 20 segundos Agustín Heredia cometió una falta que terminó en un tiro libre de esos que le molestan a Boca, frontal al arco, pero de mala ejecución terminó en nada.

Pero el Bicho incomodaba a Boca y a los 9′ rompió el cero. Tras un saque de arco, Nicolás González le ganó arriba a Heredia y la pelota le quedó a Javier Cabrera por la derecha del ataque. El volante recorrió unos metros y la cedió para Alexis Mac Allister que sólo tuvo que empujarla para el 1 a 0.

Dos minutos después, la ventaja pudo ser mayor pero el uruguayo Cabrera definió mal un buen centro de Damián Batallini. Casi de casualidad Boca se encontró con una chance para el empate, pero el zurdazo de Wanchope salió demasiado despacio y Lucas Chaves se quedó con la pelota.

Con el correr del tiempo Argentinos sintió el cansancio de la intensidad que imprimió en esos primeros minutos y Boca pudo encontrarse . En uno de esos acercamientos, a los 29′ Nandez ensayó una media vuelta en el área que se fue cerca.

En un primer tiempo más que caliente, se peleó y discutió en cada pelota dividida. Y una de ellas generó polémica, en la que todo Boca pidió la tarjeta roja. Jonathan Sandoval fue muy fuerte contra Edwin Cardona con el codo y pareció falta. Andrés Merlos no cobró nada.

En el complemento, Guillermo Barros Schelotto mandó a Maroni por Reynoso para buscar más movilidad, pero el juvenil tampoco aportó demasiado. Argentinos seguía concentrado, metiendo en cada pelota y le cerraba los circuitos de juego que complicaban a Boca. Fue así que a los diecinueve minutos, después de un mal control de Pavón en ataque se armó la contra que terminó en un golazo. Nicolás González y Alexis Mac Allister hicieron un jugadón para que el autor del primer gol dejase en soledad a Damián Batallini, que la empujó para el 2 a 0.