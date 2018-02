Liga posadeña: hubo principio de acuerdo para el torneo de 14 equipos

La Comisión de Reglamento y Fixture de la Liga Posadeña, integrada por los representantes de los clubes Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown, Luz y Fuerza, El Brete, Corpus y Andrés Guacurarí, coincidieron en la mayoría de los puntos que contempla el proyecto de reestructuración que impulsa el presidente de la liga, Nelson Castelli.

El punto más sobresaliente, es el de aumentar la cantidad de equipos en Primera A a 14, dos más que los que venían jugando, suprimiendo el descenso de 2017, que aún no está definido a raíz de una apelación interpuesta por El Brete ante el Consejo Federal y que podría decidirse en un partido de desempate.

Los puntos sobre los que no hubo coincidencia, se pondrán en consideración de los delegados el próximo lunes, cuando vuelva a reunirse el Consejo Directivo, que pondrá fecha de arranque a la temporada, en un principio para el 18 de marzo y organizará un petit torneo entre los clubes de la Primera B que están al día reglamentariamente con la Liga, para cubrir el último lugar de los 14 participantes.

Otro aspecto novedoso, es la utilización de los promedios desde la temporada 2017.

La reestructuración impulsada por la presidencia, va de la mano de las últimas decisiones adoptadas por la AFA, que pretende potenciar los torneos de las ligas del interior.

Sobre ese punto, se basó el proyecto que se debate, tratando de que todos los clubes que posean instalaciones deportivas propias, se reúnan en la categoría máxima y, aquellos que no las tengan, que en un plazo perentorio puedan contar con las mismas. De esa forma, sería mucho más sencilla la organización de todos los certámenes, incluyendo las infantiles.

A su regreso de la reunión del Consejo Federal, Castelli seguramente traerá novedades sobre la apelación de El Brete por el fallo del Tribunal de Penas local que no hizo lugar a su reclamo en el partido que jugaron Sporting y Guaraní, en Santo Pipó, por el Clausura 2017 y en el cual La Franja utilizó a Adrián Yagusieczko, un jugador que había llegado desde Paraguay la semana previa al partido, fuera del plazo máximo que decía el reglamento particular del torneo posadeño.

De ratificarse el fallo, Guaraní mantendrá la categoría y El Brete descenderá. Si el Tribunal de Penas Interior del CF entendiera lo contrario y Guaraní perdiera los 3 puntos de ese partido que ganó 1 a 0, se producirá un empate en el último lugar de la tabla general entre ambos equipos, que deberían jugar un partido de desempate, como lo estipula el reglamento.