La forestación como socia del Estado podría generar más de 80 mil empleos en el corto plazo con políticas de promoción

Desde el Ministerio de Agricultura de la Nación avanzan en las reuniones de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados para garantizar el desarrollo de la actividad primaria. Habría consenso para prorrogar la Ley de promoción y debaten sobre algunas modificaciones orientadas a promover en forma indirecta la industrialización. En el tercer encuentro realizado el miércoles en Buenos Aires, revisaron los puntos necesarios de cambios para optimizar la herramienta jurídica que promueve el desarrollo de la actividad en el largo plazo en el país.

El sector foresto-industrial avanza en el consenso por la prórroga y modificaciones de la Ley de promoción de Bosques Cultivados, indican a través de un comunicado oficial del Ministerio de Agroindustria de la Nación tras la tercera reunión realizada el miércoles 7 de febrero con representantes de organismos e instituciones públicas y privadas de la cadena.

Desde el organismo aseveran que la actividad forestal podría generar más de 80.000 empleos en el corto plazo.

La jornada técnica se realizó en la sede del organismo, y fue encabezada por secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, y el actual director nacional de Desarrollo Foresto- Industrial, Nicolás Laharrague, según los cambios y ajustes realizados, ya que eliminaron del organigrama el cargo de Subsecretaría de Desarrollo Foresto-industrial, situación que fue confirmada por las autoridades nacionales durante la reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080.

Del encuentro participaron además, Esteban Borodowsky, de la dirección de Producción Forestal, profesionales técnicos del área, y un centenar de representantes nacionales, provinciales, organismos públicos, cámaras y asociaciones privadas, productores, empresarios y profesionales independientes.

Por la provincia de Misiones, estuvo representado por el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción, Juan Gauto; la diputada nacional Verónica Derna; el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), Jaime Ledesma y por la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), Jorge Pujato.

Se destacó también la participación de empresarios, productores y funcionarios correntinos que expresaron sus aportes para que la norma contemple aspectos que actualmente no incluye y de esa manera se amplíen sus beneficios. Teniendo en cuenta que la provincia es en la actualidad la zona de mayor extensión de plantaciones forestales del país, participaron referentes de los Ministerios de Industria, Trabajo y Comercio (MITC) y de Producción. “Se analizaron los primeros seis artículos de la Ley 25.080 y expresamos nuestra mirada sobre el tema, donde incluimos propuestas que permitirán fortalecer al sector”, manifestó Francisco Torres Cayman.

Entre los temas del encuentro, se realizaron dos presentaciones destinadas a dar información, por un lado, mecanismos de promoción forestal comparados de países de la región y de otros continentes para analizar y comparar situaciones; y luego, avanzaron con un análisis de la importancia actual del sector foresto-industrial y las oportunidades que se generan a partir del impacto que tuvo la Ley 25.080 en casi 20 años de existencia.

“El objetivo de estas reuniones es elaborar, con el consenso de todos los sectores, una propuesta superadora de la Ley.25.080 (de Promoción de los Bosques Cultivados), que establece la devolución de parte de los costos de implantación para pequeños y medianos productores forestales y beneficios fiscales, y es considerada una herramienta imprescindible para una actividad a largo plazo”, explicaron en el comunicado desde el área forestal.

En este sentido, en la reunión el Secretario Bernaudo afirmó: “tenemos que trabajar en conjunto para prorrogar la Ley y modificar los puntos necesarios para optimizar esta herramienta”, al destacar el rol estratégico que le asigna el Gobierno Nacional a la actividad, ya que es “una de las tres mesas de competitividad que están en la agenda presidencial y en la que se han logrado avances importantes en este espacio”, aseveró el funcionario.

Modificaciones hacia la industria

Respecto al sector en otros países, Sara Burns de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), explicó que en Uruguay, Chile, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Finlandia, quienes representan a nivel global una cuarta parte de lo exportado en materia forestal y producen la mitad de la pasta celulósica del mundo, han tenido regímenes de promoción directo similares al argentino, pero que la gran diferencia se ha dado por los beneficios indirectos que promovieron la radicación de industrias como: tratados de libre comercio, zonas francas, inversiones en infraestructura, fue su principal mensaje a transferir a los presentes.

Un negocio rentable para el Estado

En tanto, Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), se refirió a la actualidad del sector: “Hoy existen unos 6 millones de m3 disponibles para industrializar en forma de madera aserrada, tableros laminados y placas, pasta de celulosa, papel marrón, energía y pellets. Estamos en condiciones de recibir inversiones industriales inmediatas por U$S 2.250 millones que generen más de 80 mil empleos, ventas por U$S 1,1 mil millones, e ingresos fiscales por unos U$S 330 millones, lo cual muestra que es un excelente negocio para el Estado apostar al sector forestal, recuperando como mínimo 6 veces lo invertido como promoción bajo la Ley 25.080. El objetivo para 2030 es llegar a los 2 millones de hectáreas de bosques cultivados”.

Por Patricia Escobar