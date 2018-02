Organizó el cumple de su hijo de 3 años pero no fue nadie y explotó de bronca

“Los padres no hicieron el favor de pedirles a sus hijos que se quedaran al menos para cantar el ‘cumpleaños feliz’ a mi hijo. Una vez llenaron sus estómagos y los de sus hijos, se marcharon, no sin antes avisar a más adultos de que había comida gratis en el salón de juegos”, explica la mujer.

Una mujer de Perth, Australia, se mostró molesta en las redes sociales después de organizar una fiesta de cumpleaños para su hijo de tres años y que no apareciera ninguno de los diez invitados cuando, varios, habían confirmado su asistencia.

Organizó una fiesta en un salón de juegos con comida, decoración y juegos para que su hijo y sus amigos lo pasaran en grande, pero cuál fue su sorpresa cuando nadie apareció. “Pensé que los niños que no habían contestado a la invitación aparecerían, pero cuando llegué al salón de juegos y vi que no había nadie, me enojé muchísimo”, explica, según información publicada en el Daily Mail.

Poco después apareció uno de los invitados, pero la mujer, al ver a su hijo tan triste, decidió invitar a la fiesta a varios menores que había por la zona, así como a sus padres. Sin embargo, lo que parecía que iba a arreglar la fiesta no hizo más que empeorarla, ya que los niños y los adultos tan solo estuvieron en la fiesta mientras había comida, y una vez acabaron con todo, se marcharon.

“Los padres no hicieron el favor de pedirles a sus hijos que se quedaran al menos para cantar el ‘cumpleaños feliz’ a mi hijo. Una vez llenaron sus estómagos y los de sus hijos, se marcharon, no sin antes avisar a más adultos de que había comida gratis en el salón de juegos”, explica la mujer.