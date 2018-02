El Sistema de Estacionamiento Medido ya cubre “el 70% del centro” de Posadas

La nueva metodología aún se encuentra en fase de prueba, que en la actualidad implica “concientizar” y “capacitar” a todos los automovilistas.

Marcelo Arzamendia, Radio Libertad

El Sistema de Estacionamiento Medido continúa el camino de cara a su implementación definitiva en Posadas. Si bien aún continúa en fase de pruebas, el pasado 15 de enero el servicio pasó de contemplar tan sólo nueve manzanas a extenderse a ochenta manzanas del centro.

Además, en los últimos días se pudo ver gran cantidad de agentes dispuestos para asesorar a los automovilistas. Son “sesenta personas preparadas desde la Secretaría de Educación y Desarrollo Social que están haciendo la capacitación a los automovilistas y asesoramiento”, al tiempo que también hay “noventa inspectores trabajando en dos turnos de la misma forma: haciendo los relevamientos necesarios que nosotros necesitamos para organizar y hacer los ajustes necesarios para que esto sea un éxito en Posadas”, explicó Marcelo Arzamendia, director general de Innovación y Gestión Público Privada del municipio.

En ese sentido, el funcionario explicó que la implementación del sistema consta de tres etapas: la primera es de doce meses y a su vez está subdividida en tres etapas de cuatro meses. “Estamos terminando la primera etapa, ya muy avanzados sobre la segunda. Lo que deberíamos arrancar en mayo es una etapa de relevamiento total de la zona donde va a trabajar el sistema, que incluye dónde van a estar los carteles, cómo van a ser las pinturas. También estamos relevando todos los estacionamientos reservados que tenemos, junto con las ordenanzas”.

No obstante, por el momento los que infringen la nueva modalidad de estacionamiento no perciben una multa: “Tenemos dos tipos de inspectores de tránsito: un inspector que se dedica exclusivamente a lo que es el estacionamiento, que no tiene la orden de hacer multas; y los inspectores de siempre, que controlan el tránsito en sí”.

La función de los agentes es, entonces, la de comunicar, concientizar y capacitar a “todos los automovilistas para que cuando tengamos que exigir esa multa toda la gente esté comunicada y en conocimiento acerca de cómo funciona el aplicativo”.