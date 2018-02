El secretario de Donald Trump y el canciller Jorge Faurie, críticos con Venezuela, analizaron “sanciones petroleras” contra Maduro

Rex Tillerson se reunió este mediodía con el canciller argentino. Mañana, el funcionario estadounidense será recibido por Macri en Olivos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunió con el canciller Jorge Faurie para tratar una agenda concentrada en el crecimiento económico bilateral, la cooperación en materia de seguridad y la situación de Venezuela.

Argentina y Estados Unidos coincidieron en seguir aislando más política y económicamente a los jerarcas del régimen venezolano, pero dijeron que será decisión del gobierno de Perú excluir o no a Venezuela de la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima a mediados de abril y a la que asistirá el presidente Mauricio Macri.

Consultado de por qué el gobierno de Estados Unidos no deja de comprarle petróleo a Venezuela, inclusive como reclamó el presidente Mauricio Macri, Tillerson respondió: “Debatimos temas sobre Venezuela y medidas adicionales que se puedan aplicar y ese es nuestro objetivo, sancionar el petróleo. Lo seguimos considerando. Pero creo que nuestros desacuerdos es con el régimen de Venezuela y no con el pueblo venezolano esta sufriendo”.

Por su parte Faurie señaló: “La posición de Argentina es absolutamente clara. No estamos reconociendo el proceso político y la deriva autoritaria de Venezuela. No reconocimos la asamblea constituyente, y estamos pendiente de los presos político que no pueden participar. Adherimos a todos los mecanismos a nivel regional que permitan no aceptar las decisiones del gobierno de maduro. ¿Sanciones? estamos siempre en la idea de que las sanciones no pueden afectar al pueblo venezolano”.

Además, Faurie dijo sobre el conflicto bilateral en torno al aumento de los aranceles al biodiesel en el mercado estadounidense, que Argentina sigue apostando al diálogo abierto.

Faurie y el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump colocaron a las 12 horas una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín, frente a la sede de la cancillería argentina.

En el almuerzo con el funcionario norteamericano estaban Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa) Nicolás Dujovne (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción), Juan José Aranguren (Energía), Luis Etchevehere (Agricultura). Y también Daniel Raymond (vicecanciller), Fernando Oris de Roa (embajador argentino en Estados Unido), Tom Cooney (encargado de negocios de los Estados Unidos en Argentina)

El jefe de la diplomacia estadounidense, en tanto, será recibido mañana por el presidente Macri en la Residencia de Olivos.

Durante la reunión de Faurie y Tillerson también se trató el tema del “crecimiento económico bilateral y la cooperación en materia de seguridad”, tal como informó la representación diplomática estadounidense en la Argentina.

En tanto mañana, el funcionario y el presidente argentino mantendrán un encuentro en la Quinta de Olivos, a partir de las 10, según informó a Télam un vocero de la Presidencia.

Tillerson llegó ayer a Argentina y realizó una serie de actividades protocolares y de descanso en la ciudad de Bariloche.

El funcionario llegó a esa ciudad patagónica procedente de México, donde se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto y con representantes de misiones diplomáticas estadounidenses en la región.

Luego de reunirse con Macri, el funcionario viajará a Lima, Perú, donde se encontrará con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La gira proseguirá el martes en Bogotá, Colombia, donde analizará en un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos la colaboración de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el avance del proceso de paz con las FARC.

Al día siguiente, Tillerson llegará a Jamaica para entrevistarse con el primer ministro de esa nación del Caribe, Andrew Holness, y luego retornará a los Estados Unidos.