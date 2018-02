Liga Argentina: OTC trabaja enfocándose en retomar la buena senda

El Celeste aprovecha el mayor tiempo de preparación que tiene entre partido y partido para analizar la situación y levantar cabeza. Mañana recibirá a Villa San Martín a partir de las 21:30.

Las tres derrotas consecutivas representaron un golpe para el Oberá Tenis Club, sobre todo el último juego, en el que cayó como local. Pero como recién vuelven a jugar mañana ante Villa San Martín, se propone explotar el tiempo a favor.

Confiado en que se podrá sortear el bajón que envuelve al plantel, el Celeste volvió al trabajo enfocándose en corregir errores y en el próximo rival. “La verdad que es una lástima los últimos partidos, ya que teníamos otras expectativas. No poder ganar de local es lo que más duele, hay que seguir trabajando para mejorar”, explicó el jugador Leo Ruiz Díaz.

La idea latente es usufructuar estos días de preparación. “Tantos partidos seguidos no permiten analizar mucho, ni una victoria, ni una derrota. Vamos a aprovechar para tomarnos más tiempo para evaluar lo ocurrido. No somos los peores por haber perdido, como tampoco éramos los mejores cuando ganábamos. Tenemos que seguir por la senda en la que veníamos, tratar de retomar ese rumbo y creo que somos un equipo que va a superar este momento”, agregó el jugador.

A la hora de dar explicaciones de los motivos del cambio de rumbo, Ruiz Díaz aclaró que “es difícil encontrar causas, hubo un poco de todo, basamos nuestro juego en la intensidad y estos últimos partidos no fuimos igual de intensos, los errores se nos notan mucho y caemos fácil de la cabeza, entonces si el partido va palo a palo y caemos al final pasa lo que pasó. Veníamos jugando bien, siempre un equipo tiene bajones de los que se salen trabajando y el sábado tenemos un lindo partido, un gran rival para enfrentar y una linda oportunidad para ponernos fuertes de locales”, destacó.

Leo Ruiz Díaz es obereño y, como otros de sus compañeros, hace su debut en Liga Argentina. “Me costó al principio al ser debutante en la categoría, seguramente habrá partidos que me cueste encontrarle la vuelta, pero cada vez que entré, traté de ayudar al equipo y cada vez que entro es lo que trato de hacer, lo mejor posible. Tratar de que el equipo gane. Voy encontrando mi rol dentro del equipo y seguiré trabajando para potenciar eso”, aseguró.

Por último, pidió a su gente que siga acompañando. “Nosotros somos los primeros que queremos ganar, hacemos lo posible para eso, dejamos todo siempre, por eso pido a la gente que nos siga acompañando”, subrayó.

OTC recibirá a Villa San Martín el sábado a partir de las 21:30.

Eldorado imposibilitado

Luego del compromiso del sábado el Celeste jugará dos encuentros en Resistencia, Chaco, ante Hindú el domingo 11 y ante Villa San Martín el martes 13.

En su retorno a jugar de local ante Hindú, el 18 de febrero, se presentará nuevamente en Oberá. A pesar de que se habían hecho las gestiones y conseguido la autorización para jugar en Eldorado, en el marco de provincializar el equipo, finalmente la dirigencia tuvo que tramitar nuevamente para jugar en su propio estadio.

La imposibilidad de cumplir con exigencias de la categoría por parte de la comuna del Alto Paraná, volvió atrás la idea. “La AdC, solicitó arreglos en los tableros y relojes. Pero no pudieron conseguir los repuestos necesarios hasta el momento y no se puede seguir esperando, ya que todo se planifica con mucho tiempo y ya no íbamos a tener plazo para cambiar de estadio. Estaba la autorización, hasta Hindú había realizado la reserva del Hotel en Eldorado, es una lástima”, señalaron allegados a la institución.