Curso de Community Manager para aprender a vender más con las redes sociales: Inscribite en Compras Misiones

El taller, que comenzará el viernes 9 de febrero, constará de cuatro clases en las que vas a conocer cómo armar una estrategia digital para tu marca. José María Gómez, director de Web Marketing Experience, visitó los estudios de Misiones Online y explicó cuál es la importancia de incorporar este tipo de servicios en una empresa.

Que las redes sociales se convirtieron en un lugar imprescindible para desarrollar un negocio ya no es ningún secreto. No obstante, no se trata solamente de “estar”: también hay que saber cómo. Es por eso que la Cámara de Comercio de Posadas y la consultora Web Marketing Experience unieron fuerzas una vez más para organizar el primer curso de Community Manager del año.

“Es intensivo y sumamente práctico. Primero, vamos a conocer cuál es la función que tiene un Community Manager, que en general la gente no lo sabe: cuáles son las responsabilidades y recursos que necesita. El Community Manager es la imagen, la voz y los oídos de una empresa”, comentó José María Gómez, director de la reconocida consultora y uno de los tres capacitadores que dictarán el taller.

Posadas no escapa de esa realidad. La estadística es ilustrativa, ya que “hay 60.000 personas administrando páginas de Facebook” en la capital misionera, aunque no siempre lo realizan en base a una estrategia puntual.

Es por ello que, en palabras de Gómez, la importancia del taller radica en que “desde el día uno, lo que vamos a hacer es armar una estrategia de redes sociales para una marca. Cada uno va a hacer la propia. Ahí definimos cómo se hace una estrategia, los objetivos y argumentos. Si bien parece algo muy técnico, son cosas del sentido común: a quién vamos a hablarle, de qué le vamos a hablar, cuándo le vamos a hablar y por qué nos van a escuchar”.

El curso, que comienza el viernes 9 de febrero, estará dividido en cuatro clases en las que se abordarán los siguientes contenidos:

Clase 1 – Viernes 9 de febrero (18:30 a 21):

Introducción a las redes sociales.

Estadísticas, usos y costumbres de cada red.

Social Media Manager, Community Manager. Tareas y responsabilidades.

Entorno de trabajo y procesos operativos.

Plan estratégico de comunicación en Redes Sociales.

Calendario de trabajo y puesta en marcha.

Clase 2 – Viernes 16 de febrero (18:30 a 21)

Facebook e Instagram (orgánico).

Perfil de persona, Fan Page.

Configuración de Fan Page, formatos, factores determinantes.

Implementación de estrategia general.

Herramientas para producción de contenido.

Medición y Estadísticas.

Clase 3 – Viernes 23 de febrero (18:30 a 21)

Facebook e Instagram (pago).

Facebook Business.

Configuración de cuenta publicitaria.

Pixel de seguimiento, Públicos personalizados, Publicaciones para anuncios.

Informes publicitarios.

Creación de campañas pagas.

Clase 4 – Viernes 2 de marzo (18:30 a 21)

Twitter, Linkedin, Youtube, Blogs.

Campañas de marketing de contenido.

Formatos de mensajes y seguimiento.

Implementación de campañas en redes complementarias.

Gestión de reputación.

El curso está dirigido a estudiantes, profesionales, comerciantes, emprendedores y empresarios que utilicen las redes sociales para mostrar sus trabajos, productos y servicios para generar una relación con sus clientes actuales y para todos los interesados en conseguir más ventas y clientes.

Incluso es complementario para aquellos que ya hayan realizado otra de las capacitaciones brindadas por Web Marketing Experience, ya que los contenidos se renuevan constantemente. “En nuestra agencia destinamos el 20% del día a actualizarnos. El marketing digital necesita una actualización permanente”, explicó Gómez.

Al finalizar, todos los participantes del curso tendrán un certificado de asistencia ortorgado por la agencia Web Marketing Experience, la Consultora Grupo W3C y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

El costo del curso es de $3.000 y podés realizar tu inscripción con tarjeta a través de Compras Misiones.