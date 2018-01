La agenda de prioridades para la competitividad de la cadena foresto-industrial argentina

RELACIONADAS Macri se comprometió a analizar ampliación del presupuesto 2018 para cancelar la millonaria deuda con productores forestales

Resumen ejecutivo elevado al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la tercera reunión de la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial.

1- ÁMBITO NACIONAL

1.1. Ley de promoción 25080:

1.1.1. Modificación y prórroga – establecer una Comisión Especial para la redacción de la modificación de la Ley 25080 que vence en enero de 2019 con objetivos y cronograma a cumplir.

1.1.2. Reducción de la evasión: Fiscalización de la venta de rollos de madera por parte de AFIP con cruzamiento de datos de los beneficiarios de la Ley 25080.

1.1.3. Presupuesto y deuda de la Ley 25080. La asignación de 100 millones de pesos para el presupuesto 2018 (equivalente al pago de AENR por solo 6.000 has plantadas), aumentan la deuda del Estado con los productores. Se solicita ampliar el presupuesto y evaluar formas alternativas de saldar la deuda.

1.2. Ley de Tierras (26737) : Establece límites a la titularidad de tierras rurales a extranjeros. Lo ideal es derogarla. La solución alternativa es facilitar las inversiones forestales y foresto industriales incluyendo la excepción de las mismas a la Ley de Tierras (26737) dentro de la reforma de la Ley 25080 así como otras medidas para facilitar las inversiones extranjeras.

1.3. Mejoras en Infraestructura y logística :

1.3.1. PUERTOS: Se dejó sin efecto el cargo high cube (HC) en BACTSA (rebaja de costos de 195 U$S/cont); se redujo el escaneo de contenedores para todos los puertos a un 45% (baja de costos de 104.5 U$S/cont). Se continúa trabajando para llevar el escaneo a un 10% de los contenedores (reducción adicional de 66.5 U$S/cont). Si bien la reducción es importante, se requiere difundir en otros puertos y seguir profundizando la eficiencia portuaria porque aún no es competitiva con respecto a países vecinos.

1.3.2. BITRENES: se realizó las pruebas de Bitrenes en el corredor Zárate-Virasoro dentro del proceso de habilitación definitiva de los equipos de 25,5 mts. En Misiones se efectuaron pruebas de Bitrenes forestales en rutas provinciales.

1.3.3. HIDROVÍA: El Dec. 27/2018 reglamentó el art. 6 de la ley de cabotaje, facilitando y flexibilizando la contratación de remolcadores. Se requiere aclaración de los alcances, ya que según la redacción actual solo aplica en caso de “fuerza mayor” y no en diferencias de costos. Se estimó que los puertos de Posadas e Ibicuy estarán operativos en el segundo semestre de 2018.

1.4. Inversiones de Celulosa y Papel .

1.4.1. Sub-Mesa Ambiente y Comunicación: Se realizó la primera reunión de la Mesa de Ambiente. En la reunión se estableció una agenda de siete acciones tendientes a generar una política ambiental orientada al sector de celulosa y papel y evaluar la incidencia de la política foresto industrial en los acuerdos de cambio climáticos y sostenibilidad.

1.4.2. Sistema Nacional de Manejo de Fuego: Hoy hay una división de responsabilidades entre el Ministerio de Seguridad y Ministerio de Ambiente. Se solicita organizar una submesa de manejo de incendios para una coordinación entre el sector público y privado.

1.5. Inversiones en bioenergía: Se ha avanzado en las inversiones en energía eléctrica en base a biomasa con proyectos por 127 MW presentados en Renovar 1 y 2). Se solicita avanzar en la promoción de energía térmica (en base a pellets y chips), para los que se solicita modificar el régimen de importación de tecnología no disponible en el país, promover la difusión y adopción por las empresas a través de financiamiento blando y fácil acceso.

1.6. Madera y Muebles:

1.6.1. Acuerdo Sectorial: Ministerio de Producción y FAIMA ya acordaron términos del acuerdo sectorial de madera y mueble.

1.6.1.1. Calidad y reglamentos técnicos: Se avanza con la Secretaria de comercio.

1.6.1.2. Competitividad: Se lanzará el 1º de febrero programa de asistencia técnica FAIMA-INTI para mejora competitividad y otras medidas de promoción del consumo.

1.6.2. Construcción con madera

1.6.2.1. Mesa Construcción: Tuvo lugar primera reunión de la mesa de uso de madera en la construcción. El Ministerio del Interior anunció la existencia de 1306 proyectos de construcción con madera. Misiones informó que el 60% de las casas del plan provincial de vivienda será de madera.

Se firmó la Res. 3/2018 de la SECVYH que declara como sistema constructivo tradicional no convencional al entramando estructural (ballon frame), no haciendo obligatorio el CAT.

1.6.3. No obstante estos avances, el sector privado considera importante que se avance sobre los siguientes temas:

1.6.3.1. Regularizar publicación de estadísticas de importaciones

1.6.3.2. Mejorar el financiamiento

1.6.3.3. Actualizar el Convenio Colectivo de la Industria de la Madera: Consolidación de un espacio para la discusión tripartita de un nuevo convenio colectivo, moderno y afín a las prácticas y tecnologías de la industria maderera hoy.

AMBITO PROVINCIAL:

2.1. ENTRE RIOS. LEY DE LA MADERA (9759). Prohibición para exportar. Derogada el 13 de diciembre 2017.

2.2. MISIONES:

2.2.1. LEY DE INSALUBRIDAD DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL (4438). La solución definitiva a esta restricción es la derogación de la Ley. Sin novedades al respecto. Una solución alternativa es convocar al Consejo Federal del Trabajo (por MTEySS).

2.2.2. INGRESOS BRUTOS A LAS EXPORTACIONES. Se eliminó ingresos brutos de las exportaciones, pero se mantuvo la alícuota de 7% para las ventas de celulosa al mercado interno lo cual deja a la producción nacional gravada con una alícuota que duplica la de los productos importados. Se informa que se han producido aumentos de alícuotas de IIBB en algunas Provincias luego de la firma del Pacto Fiscal.

2.2.3. Tasa forestal (2%) y tasa de agua: suman la imposición a ingresos brutos.

2.2.4. Falta de adhesión a la Ley 27.348 (complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo).

2.2.5. Creciente intrusión de propiedades privadas en Misiones. Es imperioso lograr una intervención judicial y de las fuerzas de seguridad para desalojar a ocupantes ilegales.

2.3. CORRIENTES, ART. 61 CONSTITUCION PROVINCIAL. La Provincia estaría trabajando en la determinación definitiva de lo que se considera tierras de valor estratégico, entre las que incluiría básicamente los parques, reservas y la zona protegida del Iberá. Según han mencionado las autoridades de Corrientes, la aplicación del Art 61 quedaría limitada a los inmuebles comprendidos bajo esas categorías.

2.4. BUENOS AIRES:

2.4.1. Competitividad: es necesario reducir trámites innecesarios (guías, impacto ambiental) y revisar las cargas fiscales, en particular revalúos inmobiliarios y tasas municipales.

2.4.2. Tierras Fiscales en la Región del Delta de Provincia de Bs. As.

2.5. En general- Provincias y Municipios: promover la simplificación de habilitaciones industriales y permisos ambientales así como la derogación las tasas municipales arbitrarias y sin contraprestación.

Al cierre del encuentro, entregaron al Presidente Macri una carpeta con la Adhesión al Primer Plan Estratégico de la Naciones Unidas para los bosques 2017/2030 –

PE