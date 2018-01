Estallaron las redes sociales con memes hacia Trump, dijo que prefería inmigrantes noruegos

En medio del repudio mundial hacia el presidente de los Estados Unidos por decir que tenía gente de “países de mierda” viviendo en el suyo, algunos compatriotas se tomaron con humor su deseo de recibir noruegos.

“¿Por qué estamos recibiendo a toda esta gente de países de mierda?”, afirmó Donald Trump este jueves durante una reunión en el Despacho Oval. ¿Para qué necesitamos más haitianos? Llévenselos. Deberíamos traer a más personas de lugares como Noruega”, agregó el presidente de los Estados Unidos.

Obviamente, sus dichos generaron el repudio de las Naciones Unidas y de los países que Trump habría nombrado en esa reunión (El Salvador, Haití y algunos países africanos). Pero también, a muchos norteamericanos les causó gracia que su presidente pretendiera tener inmigración noruega y se divirtieron en las redes sociales.

Es que Noruega es uno de los países más ricos del mundo, ha sido calificado como el más democrático y se la considera la mejor ciudad del planeta para vivir. Así que es fácil presuponer que no emigrarían hacia Estados Unidos (ni a ningún otro lado) .

“Noruega ahora mismo” If you want people from Norway to immigrate here, first you have to either bomb them, install a puppet dictator, steal their resources, or wreck their economy. — maple cocaine (@historyinflicks) 11 de enero de 2018

“Si quieres que la gente de Noruega emigre aquí primero tendrás que bombardearlos, instalar un dictador títere, robar todos sus recursos o joderles la economía” The Racist in Chief thinks we need more immigrants from Norway. Some things about Norway:

🔹Universal healthcare

🔹Paid family leave

🔹Shorter work weeks

🔹More vacation time

🔹Incredible education system WHY WOULD THEY WANT TO COME HERE??? pic.twitter.com/F30NCOsx1p — ☃️Dr. Donna Noble of Normay☃️ (@DonnaNoble10th) 11 de enero de 2018

“El Racista Supremo ha dicho que necesitamos más inmigrantes de Noruega. Algunos datos sobre Noruega: seguridad social universal, permisos por paternidad retribuidos, semanas laborales más cortas, más vacaciones, un sistema educativo alucinante… ¿POR QUÉ QUERRÍAN VENIR AQUÍ?” Someone tell President Shithole that leaving Norway to come here ESPECIALLY now would be like leaving Disneyland to clean toilets. — Bomb Cyclone (@SoSofieFatale) 11 de enero de 2018

“Que alguien le diga al Presidente de Mierda que irse de Noruega para venir aquí, especialmente ahora, sería como marcharse de Disneylandia para ir limpiar baños” Literally all of Norway right now… pic.twitter.com/ylKf0I9uCN — Brett Edwards (@bwiedwards) 11 de enero de 2018

“Literalmente, así está toda Noruega ahora mismo…” NORWAY Happiest country #1 (US #14)

Most gender equality #2 (US #49) damn you, Iceland

Most political freedom #1 (US #45)

Most press freedom #1 (US #43)

Most prosperous #1 (US #18) People there must be clamoring to come to America. — ian bremmer (@ianbremmer) 12 de enero de 2018

“Noruega. País más feliz #1 (EEUU #14) . Más igualdad de género #2 (EEUU #49) maldita Islandia. Más libertad política #1 (EEUU #45). Más libertad de prensa #1 (EEUU #43). Más próspero #1 (EEUU #18). La gente debe estar pidiendo a gritos venir a América” @realDonaldTrump @realDonaldTrump not a single living creature from Norway, including reindeer and elks, would ever consider emigrating to the United States. Even if they had Taco Bell for life. — chicomahalo (@chicomahalo) 11 de enero de 2018

“Ni un solo ser vivo de Noruega, incluyendo a los renos y alces, se plantearía jamás emigrar a EEUU. Incluso si les prometieran Taco Bell a todas horas”