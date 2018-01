Crucero: problema en puerta ante la posible salida de Cano por lo que habría que salir a buscar otro arquero

A un día de que comience la pretemporada, aparecen los primeros inconvenientes para Crucero del Norte que en unos 15 días ya comienza a jugar (partido suspendido con Chaco For Ever) que no solamente será el inicio del calendario oficial sino que definirá la posición final con la que jugará la segunda parte del Federal A. Matías Cano tiene ofertas de al parecer dos clubes chilenos e incluso medios de ese país lo vinculan con Coquimbo y que la operación estaría casi resuelta. También aparece como posibilidad Audax Italiano que jugará copa Sudamericana.

En este contexto, Crucero se vería en la obligación de salir a buscar otro arquero, algo que al principio no estaba en los planes del entrenador Rivoira ya que había solicitado un delantero y un volante o más bien un defensor pero no un guardametas.

El club no oficializó nada de la salida de Cano pero fuentes argumentaron que el jugador está con intensiones de aprontar su ida del equipo a seis meses de que concluya el contrato que lo une hoy en día a la institución misionera. Cano terminó siendo el arquero titular y con buenas expectativas en un equipo que se clasificó a la segunda ronda e incluso puede terminar segundo detrás de Sarmiento si le gana el partido pendiente a Chaco For Ever en esa provincia. Ese cotejo, que se había suspendido justamente por una agresión a Cano por parte de la hinchada local, se reanudará el 17 de enero de este año con un tiempo de 30 y otro de 29 en Corrientes.

Mientras tanto, mañana se inicia la pretemporada sin caras nuevas y con el conflicto de Cano en puerta y sabiendo que dos días más tarde de ese compromiso con los chaqueños, habrá que hacer la presentación por copa Argentina ante Sportivo Patria en una de las fases preliminares.

A todo esto, se han desvinculado dos jugadores como Gilberto Benítez Báez y Maximiliano Batista que si bien no habían tenido mucho rodaje en el último tiempo por distintas lesiones, eran parte del plantel que conduce el Chulo Rivoira.