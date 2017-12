Fiestas de Fin de Año: Alcohólicos Anónimos, la tarea cotidiana y el apoyo constante para quienes luchan contra la adicción

Alcohólicos Anónimos es una comunidad no lucrativa de personas que son adictas al alcohol, y ayudan a quienes padecen este flagelo a través de la terapia en grupo. Si bien en las épocas festivas, muchas veces hay situaciones donde el adicto ve tentado a recaer, sus voluntarios explican que “quien es alcohólico, lo es los 365 días del año”.

Mateo y Luciano, voluntarios de AA en Radio Provincia.

Mateo y Luciano son voluntarios de la Asociación, ellos también fueron alcohólicos, y explicaron que frente a esta problemática existe la posibilidad de buscar ayuda en grupos como estos. Luciano sostuvo que el tratamiento para cortar con la adicción al alcohol empieza por lo básico, la información, “averiguar que tengo y porque”. Apuntó que al llegar a alcohólicos anónimos no te hacen un diagnostico, queda en la libertad de cada persona el poder decidir si realmente se necesita la ayuda de la comunidad

También explicaron no todas las personas que beben va a terminar en el alcoholismo, “hay algunos que son bebedores sociales, algunos excesivos que presentan dificultades pero no son enfermos. Alcohólicos Anónimos está enfocado en aquel que, aún proponiéndose no logra controlar su manera de beber, ese es el punto donde uno tiene que comenzar a preocuparse”.

“En mi caso personal cuando me hablaban de un alcohólico, yo creía que era aquel que vivía en una plaza, que no se bañaba, que había perdido a su familia, el indigente. Pero en mi caso me di cuenta que mi manera de tomar no era normal, era diferente a la de otra gente, yo tomaba el primer trago y nunca me llenaba la bebida, nunca dejaba de tomar por mi voluntad, o se me terminaba el dinero, o me cerraban el negocio o caía preso”, contó Mateo uno de los voluntarios

En Posadas hay 7 grupos que se reúnen en diferentes lugares. Uno de ellos, el cual está a cargo de Mateo, en la escuela de San Miguel, Avenida 115 y Avenida Tambor de Tacuarí, todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 19.30 a 21 horas

“Siempre se invita a quienes creen que tienen problemas con las bebidas y se los insta a escuchar una reunión, se les informa, y después se evacúan sus dudas. Luego cada uno llega a sus propios conclusiones” explicó Luciano. Además agregó que Alcohólicos Anónimos, es una comunidad de alcohólicos, contada y creada y manejada por alcohólicos.

Alcohólicos Anónimos en Misiones

Alcohólicos Anónimos es una Agrupación mundial de alcohólicos recuperados que se ayudan unos a otros a mantener su sobriedad y comparten libremente las experiencias de su recuperación con otros hombres y mujeres que también tienen problemas con la bebida. Te dejamos el listado de sitios de ayuda en Misiones:

POSADAS

CATEDRAL: Planta Alta Salón Estrada – San Martín 317.

Estado de Israel 4948.

COLONIA AURORA: NUEVA VIDA, Alicia Baja

PUERTO IGUAZÚ: RENACER, Vera Peñaloza 608.

ELDORADO: SAN MIGUEL, Rioja 1218.

LEANDRO N. ALEM: ANIMACION FRATERNAL, Buenos Aires 3351.

SAN JAVIER: SERENIDAD, Parroquia San Francisco Javier, San Martín s/n.