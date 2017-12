¿Qué momento te transformó en el 2017?

Llegan las fiestas y cuando nos encontramos con amigos o familiares solemos hablar de cómo nos fue. Las respuestas que damos son en automático, “bien”, “todo bien”, “mucho o poco trabajo”. A veces, si se trató de un año diferente, elegimos hablar sólo de lo positivo. Hacemos un recorte, la misma selección que hacemos al buscar la mejor foto de selfie para postear en nuestro muro de Facebook. Descartamos los momentos difíciles, las ojeras, los fracasos, las noches en vela como si eso no nos pasara, se trata de un tabú, no existieron.

Dividimos el año en buenos o malos momentos, cuando en realidad si nos detenemos a observarlos de cerca, cada episodio, cada experiencia nos fue transformando. Sin embargo, evitamos encontrar lo positivo de las discusiones difíciles, los encontronazos, las pérdidas, las separaciones, los kilos de más, el estrés, siempre editamos.

En el día a día nos pasan tantas cosas que apenas podemos recordar lo que comimos la noche anterior – por ejemplo- imaginen entonces lo que nos pasa con un año. Al responder a nuestros amigos, generalizamos en un todo bien o todo mal, que no nos lleva a ningún lugar, el diálogo se corta.

Me puse entonces a pensar qué pasaría si cada uno de quienes leen esta nota, se toman unos minutos para reflexionar acerca de ¿cuál fue el momento que más los transformó este 2017? ¿Qué personas, conocidas o no, te ayudaron a crecer? Quizás fueron series que viste, libros o notas que leíste, situaciones que te hicieron repensar tu forma de ver el mundo, no lo sé.

Lo cierto es que me encantaría conocer tu historia, me gustaría que compartas conmigo ese momento que te transformó. Mi propuesta es que me escribas al mail o Facebook, y una vez que lleguen las historias, elegiré una de las experiencias, para volver a redactar mi última columna del año en Misiones Online. ¿Te animas a compartir tu experiencia?