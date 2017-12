Para el gerente de California, trabajar desde temprana edad dignifica a las personas

RELACIONADAS El Conetyp cerró sus foros anuales con una reunión en el Janssen

Javier Acuña, gerente de California Supermercados, participó este lunes de la última reunión del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (Conetyp), donde reflexionó y se puso como ejemplo de lo que significa arrancar en el trabajo desde edades tempranas. Recordó que comenzó como lustrabotas a los 7 años y que esa actividad le generó una riqueza enorme al poder ayudar a llevar el pan a la mesa de su familia.

“Yo vengo de una época donde, gracias a Dios, y siempre agradezco, empecé a trabajar a los 7 años de lustra botas, antes se podía. Eso me dio una riqueza enorme que si pudiera nacer de nuevo lo volvería a hacer en mi época de chico. Por ahí no comparto tanto que no se les deje trabajar a los chicos porque es una riqueza enorme poder ayudar al pan de la familia es una cosa hermosísima, de una manera honesta y siendo trabajador desde chico. Creo que eso deberíamos analizar a futuro, si hablamos de trabajo”, sostuvo el gerente de la firma que emplea a 1050 misioneros y que nació en Posadas hace más de 60 años.

En este contexto, Acuña se encargó de aclarar que no hablaba de la explotación infantil, sino del trabajo como motor de dignificación y una manera de mantener ocupados a los chicos. “No hablo de explotar al menor sino que lo haga con alegría como se ve en Brasil donde hay chicos que trabajan desde los 10, 12 años y llevan el pan a la casa. Hay que buscar una manera de que los chicos se ocupen en algo y cuenten con California en todo lo que podamos hacer dentro de la colaboración que una empresa con responsabilidad social empresaria tiene que hacerlo”, añadió.

Además recordó la trayectoria de la empresa a la que representa y recordó que todos sus empleados trabajan en blanco. “Tratamos de ser correctos toda la vida, tratamos de ser los primeros que pagan sus impuestos y tratamos de ser principalmente buenos vecino y de participar en todo lo que podamos con respecto al tema de la educación. Hemos tenido chicos que han pasado por California para hacer algún tipo de pasantías, donde les hemos enseñado principalmente a ser responsables, a salir con mayor confianza”, reflexionó.