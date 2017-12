El conmovedor video de un nene al que le hacen bullying que emocionó a Hollywood

El bullying es un problema global que preocupa a todo el mundo por igual. Este video de un nene que cuenta cómo sufre el acoso de sus compañeros en su colegio de Tennessee, Estados Unidos, generó una reacción en cadena. Las redes explotaron y los mensajes de muchos famosos se multiplicaron. Es imposible no emocionarse con el relato de este chico y lo que está padeciendo.

Keaton Jones fue filmado por su mamá, Kimberley Jones, quien subió el testimonio a su perfil de Facebook: lo había ido a buscar al colegio porque “tenía demasiado miedo para comer allí”. Entre lágrimas y afectado por la violencia que lo rodea, el nene contó lo que padece, qué le hacen en la escuela, cómo lo maltratan y se preguntó por qué ocurre esto.

#Repost @danawhite ・・・ Meet Keaton Jones a very smart little boy who is being bullied at school. This video is heartbreaking!! I want to bring Keaton to Vegas and hang out at UFC Headquarters. If anyone knows how i can reach the family please let me know. Thank u everyone Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 9:02 PST

“Se burlan de mi nariz. Me dicen feo, que no tengo amigos. Me pegan en el almuerzo, me tiran leche encima. También jamón y pan. Por curiosidad, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se divierten en agarrar a alguien inocente y ser tan malos? No está bien. No me gusta lo que me hacen. Tampoco me gusta lo que le hacen a otras personas porque ¡no está bien! La gente que es diferente no necesita ser criticada por eso. No es su culpa”, exclamó, mientras lloraba desconsolado.

En el vídeo, Keaton cuenta que sus compañeros se ríen de su nariz y continuamente le repiten: “No tienes amigos”. Durante el almuerzo, los acosadores se habían dedicado a tirarle leche, bajarle los pantalones delante de todos o meterle jamón por la ropa.

El efecto del video fue impresionante. En solo 3 días tuvo 20 millones de reproducciones en Facebook con miles de comentarios y compartidas. Pero a su vez, la reacción en las demás redes sociales se está transformando en algo épico. En Instagram y Twitter los mensajes sobre Keaton se ramificaron por todos lados.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

La historia del nene llegó a oídos de celebridades con mucho peso en Hollywood. Ricky Martin, Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Katy Perry, Ryan Seacrest, entre otros, fueron algunos de los que postearon en apoyo a Keaton.

Keaton, I’m sorry those kids are being so mean. Unless people like that change they will end up having unhappy lives. I think you’re cool! — Patricia Arquette (@PattyArquette) 9 de diciembre de 2017

Cantantes como Justin Bieber o Snoop Dogg también se han solidarizado con Jones. Bieber incluso se ha ofrecido a ser su amigo. Una invitación que también le ha hecho la actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 7:20 PST

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

La viralización fue tan masiva que la mamá del chico dejó hace algunas horas un mensaje de agradecimiento en su perfil de Facebook. En su relato habló de la fortaleza de su hijo, de lo que lucha diariamente para robustecer su camino y les pidió perdón a quienes escribieron por no poder responder los comentarios que le dejaron. “Amo cada uno de sus mensajes pero literalmente no hay manera en la que pueda responder a cada uno”, sostuvo.