ARA San Juan: Investigan un nuevo punto, en la búsqueda por el submarino desaparecido

Investigan si un punto detectado a 700 metros de profundidad pertenece al desaparecido submarino ARA San Juan, después de haber descartado otro indicio hallado a 1.000 metros. “No tenemos indicios de un ataque externo pero sí de una falla”, ratificó el vocero de la Armada Enrique Balbi, a 27 días de la desaparición del submarino con 44 tripulantes a bordo, después de reportar una avería en las baterías por la entrada de agua en el snorkel.

“No dejamos de buscar, no tenemos fecha tope de fin de búsqueda. No puede estar más allá de esta superficie circular de 4.000 kilómetros cuadrados, no vamos a buscar más allá de los mil metros en función de los indicios”, indicó el capitán de navío, en conferencia de prensa. En la zona de rastrillaje trabajan seis buques.

Sigue la búsqueda del ARA San Juan en el lecho marino: una detección a mil metros que se había identificado en el barrido dio negativo y en estos momentos el Atlantis investiga un punto a 700.

Balbi dijo que para hoy y mañana la meterología “no es muy buena” pero, aclaró, permite seguir con el rastrillaje. En la zona se registran vientos regulares y fuertes. Acerca de la investigación, dijo que “es permanente” el contacto entre el jefe de la fuerza Marcelo Srur y la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, a cargo de la causa por la desaparición del navío.

Más temprano, la magistrada dijo que está “tomando medidas manejando la posibilidad de que el submarino no sea encontrado ni lo puedan reflotar”. Yáñez analiza las 12 cajas con documentación que le entregó la Armada sobre el submarino. La jueza evitó arriesgar una presunción sobre lo que pudo haber ocurrido con el submarino y reiteró que tiene que ser “cauta y prudente”. “Hoy no puedo decir si el submarino estaba en condiciones de navegar, la investigación es muy amplia y muy compleja”, dijo.