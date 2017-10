Un toque dejó fuera de carrera a Rudito Bundziak en las 100 millas del TC 2000

El piloto de Puerto Iguazú, que hizo dupla con Gianfranco Collino, en la segunda edición de las 100 millas del TC 2000, largaba desde la pole y picó bien, para pasar tranquilo la curva 1.

Pero al llegar a la curva 2, una de las más rápidas del trazado de Alta Gracia, Ignacio “Nacho” Julián (Renault Fluence), invitado de Mariano Pernía, lo toca desde atrás y lo saca del trazado, terminando el piloto de Puerto Iguazú en la tierra y teniendo que abandonar la prueba. La prueba fue ganada por la dupla integrada por Hanna Abdallah / Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408).

“Apenas hago la curva 1 se me mete (Marcelo) Ciarrochi, que no se movió antes, lo veo a Nacho Julián, que se quiere meter, pero yo tenía más de medio auto adelante, y cuando acelero para entrar siento un golpe desde atrás, que creo que me pega Nacho Julián y me saca mal. Ahora lo vamos a ver con las autoridades de la prueba, porque nos arruinó la carrera”, explicó Bundziak.

“El fin de semana había empezado muy bien, pero terminamos muy complicado. Quiero pedirles disculpas a todo porque teníamos otras expectativas. Vamos a trabajar para la próxima y esperemos funcionar nuevamente muy bien”, agregó.