Elecciones en Corrientes: “Estoy lastimado por un concejal que me pegó una piña en la cara”

Marcelo Otazo, denunció que hoy a las 7 de la mañana vivió “un hecho gravísimo” en Santa Rosa. “Fui agredido, golpeado por un grupo del oficialismo, que está gobernando nuestra comunidad. Estoy lastimado por un concejal que me pegó una piña en la cara, tengo toda hinchada la cara ahora pero el trabajo electoral tuvo que continuar”, explicó.

“Lo que más me llamo la atención es que la justicia no actuó en forma inmediata. El que quedó detenido fui yo, tuve que ir a hacer la denuncia y a hacerme un control médico. La policía no actuó ellos siguieron trabajando como si nada”. (Radio Sudamericana)