¿Qué tan corruptos y solidarios somos los argentinos?

Cuando hablamos de nosotros mismos, los argentinos podemos coincidir en varias cosas, pero especialmente en dos: somos solidarios y la corrupción es uno de los males que más afectan al país. Pero, ¿somos realmente solidarios en el día a día? ¿Qué tan corrupta es la sociedad en general?

Según una encuesta de Taquión, la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la consultora BDO en base a 800 casos en CABA y GBA, señala que casi el 50% de los argentinos cree que la corrupción es “inevitable” y que la principal causa es “la deshonestidad general de la sociedad”. Consultados sobre dónde cree que existe mayor nivel de corrupción, la coincidencia del 55% de las personas es que se da en igual medida en el Gobierno, las empresas y la sociedad en general.

Una pregunta indaga sobre cuánta corrupción están dispuestas a tolerar las personas ante un Gobierno con buena gestión que, por ejemplo, logre controlar la inflación, baje la inseguridad y mejore la calidad de vida. La respuesta fue en un 66% “nada”. Sólo un 6,4% toleraría “mucha” corrupción y cerca del 25% lo haría “algo” o “poco”.

Con la idea de indagar sobre “cómo decimos que somos y cómo pensamos que son los demás”, el informe también analiza los comportamientos de las personas en situaciones específicas. Por ejemplo: ante el caso de presenciar un caso de violencia de pareja de un hombre hacia una mujer, el 64% cree que la gente en general no haría nada. Sin embargo, el 93% asegura que en lo personal intervendría para frenar el maltrato o buscaría a un efectivo de seguridad.

Ese particular contraste se da ante otra pregunta. “Está llegando tarde a una reunión breve y no encuentra lugar para estacionar. La reunión es importante. Un “trapito” le ofrece estacionar sobre una esquina y le aclara que ‘no pasa nada’. ¿Usted qué cree que haría la mayoría de la gente, más allá de si es lo mismo que haría usted?”. El 75% responde que otra persona sí estacionaría, el mismo porcentaje que asegura que ellos mismos no y que seguirían buscando otro lugar.

La discrepancia entre lo que creemos que harían los demás y lo que decimos que haríamos nosotros es una constante. Al responder sobre si se “colarían” en la fila de un evento, si en un restaurante le cobran de menos, o si un policía le pide una “contribución” para evitar una multa, la gran mayoría -entre un 70 y un 80%- asegura que haría lo que podríamos considerar socialmente correcto, pero que el grueso de las personas haría lo contrario.

Otro punto que toma en análisis la encuesta es la solidaridad. Un 73,6% cree que los argentinos son solidarios y un porcentaje similar se siente así mismo como tal. El 40,3% dice que como acto solidario dona material, comida o ropa a entidades de bien público, mientras que el 23,5% dona su tiempo y el 20,4% hace otra acción. El 15,8% afirma que dona dinero.

