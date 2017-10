Uruguay empató con Venezuela y deberá espera para clasificar directamente al Mundial

La Celeste igualó 0 a 0 de visitante, pero podrá conseguir el boleto en algunas horas. La próxima fecha recibirá a Bolivia en el Centenario.

Uruguay no pudo con Venezuela, cosechó un empate sin goles en San Cristóbal y no pudo sellar su pasaje al Mundial de Rusia 2018. Sabiendo que un triunfo le daba la clasificación, La Celeste apostó a la contra pero no pudo aprovechar el contragolpe.

Sin embargo, este jueves podría conseguir el pasaje a la Copa del Mundo en caso de que Ecuador no pierda ante Chile en Santiago y si hay un ganador en el duelo entre Argentina y Perú.

En la primera mitad el conjunto local impuso su juego de tenencia y dominio del balón, pero se encontró con un elenco visitante demasiado cómodo plantado en su terreno de juego.

Agazapado por una contra, el equipo del “Maestro” Tabárez resignó la posesión y apostó a un contragolpe que no pudo encontrar. La falta de profundidad de los local no le trajo preocupación en la defensa.

Las situaciones más claras llegaron gracias a la pelota parada, pero ambos arqueros, Fernando Muslera y Wuilker Fariñez, se lucieron en los momentos claves. Así el primer tiempo culminó con un pálido 0-0.

El complemento fue una calcografía de la primera mitad, pero sobre el final Uruguay se animó más y fue en busca del triunfo que lo clasificaría. Suárez en tres oportunidades tuvo la chance del gol, pero falló en la definición.

El próximo martes, Uruguay recibirá a Bolivia en el Centenario, mientras que Venezuela, ya eliminado, viajará a Asunción para medirse con Paraguay, que podría llegar sin posibilidades de ir al Mundial.