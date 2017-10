“Intendentes de Eldorado para la posteridad”

En el marco del 98° aniversario, el ingeniero agrónomo Jorge Vizcarra (uno de los primeros profesores de la Facultad de Ciencias Forestales) realiza la presentación de cuadros pintados al óleo de los intendentes de Eldorado que él conoció personalmente desde 1961. Las pinturas están expuestas en la sala de conferencias del edificio central municipal.

En una entrevista con Misiones On Line el ingeniero agrónomo Jorge Vizcarra (87) señaló que es eldoradense por adopción y que con mucho gusto ha pintado estos cuadros al óleo de los intendentes que conoció personalmente, “para mí es un gusto y un honor poder dejar algo más a esta ciudad que me dio tanto, y sé que es algo que perdurará en el tiempo así es que me siento muy feliz de poder hacerlo” indicó.

En este sentido añadió que “en las Catedrales de Cuzco hay cuadros al óleo que tienen entre 300 y 400 años porque por el óleo duran para la posteridad, por eso te decía que estos cuadros de intendentes de Eldorado son para la posteridad”.

Y rememoró “tengo muy buenos recuerdos de cada uno de los intendentes que conocí, eran mis amigos. Recuerdo que el primer intendente que pinté fue Juan Carlos Hobecker y al intendente Héctor Hugo Ligorria también le tenía mucho cariño, fue un gran intendente, lástima que falleció tan pronto”.

Actualmente Jorge Vizcarra ya está jubilado, y entre sus hobbys mencionó varios que toca el charango, hace ejercicios, tiene una huerta y además pinta hermosos cuadros con los que colorea su tiempo libre.

Con respecto a su trabajo como profesional en la Capital del Trabajo manifestó que “desde 1961 trabajé en la Escuela Agrotécnica y luego trabajé como profesor en la Facultad de Ciencias Forestales, de la enseñanza también tengo muy lindos recuerdos, como por ejemplo en 1974 ganamos el primer premio nacional de Feria de Ciencias y nos fuimos a competir a San Pablo con los alumnos en un avión de la provincia, y allá en la Feria Internacional también obtuvimos un buen lugar”.

El ingeniero también dijo que “publiqué dos libros cuando estuve a cargo del Laboratorio y de la materia de Patología forestal y Entomología, y uno de estos libros los escribí con varios científicos muy reconocidos”.

Jorge Vizcarra contó además que hace más de 50 años vive en Eldorado, “este es mi pueblo, acá formé mi familia, tuve tres hijos que ya son todos grandes y profesionales, y hace 25 años falleció mi señora en un accidente, pero de todas maneras hemos vivido una hermosa vida juntos en esta ciudad”.

El ingeniero es de origen peruano y contó que habla quechua y que siempre tiene presente el saludo inca “yo hablo quechua y el saludo de los incas era: ama sua, ama llulla, ama quella, que significa no seas ladrón, no seas perezoso y no seas mentiroso. Y qué interesante cómo progresaron los incas, trabajaban muchísimo, se desarrollaron un montón. Eran muy avanzados y se destacaron porque se esforzaban, creo que eso es un buen mensaje para sociedad de hoy, porque si todos pusiéramos en práctica lo que dice este saludo tendríamos una sociedad ejemplar”.

Para finalizar quiso dejar un saludo para todos los habitantes de la Capital del Trabajo “le agradezco a Eldorado que me ha dado de todo y me ha dado tanto, he sido y soy muy feliz acá, yo me siento un eldoradense más y como eldoradense le dedico un abrazo fraternal a todos mis compueblanos y a las autoridades”.