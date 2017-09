Camino al centenario, la Capital del Trabajo cumple hoy 98 años

Este viernes 29 de septiembre, la ciudad de Eldorado celebra su 98° aniversario con actividades desde las 8 de la mañana y la presencia del gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, quien presidirá el acto oficial a las 17 horas. También se prevé la presencia de Elena Schwelm, hija del fundador de origen alemán, Adolfo Julio Schwelm.

La ciudad de Eldorado se fundó un 29 de septiembre de 1919, día de San Miguel de Arcángel y día del cumpleaños del fundador: Adolfo Julio Schwelm.

Schwelm (de origen alemán) quien pertenecía a la clase alta europea, llegó esa mañana navegando por el río Paraná hasta las costas del puerto viejo de Eldorado con el objetivo de tomar posesión de las más de 150 mil hectáreas de tierras que adquirió en Misiones.

Cuentan los historiadores que desde el barco, inspirado por la belleza natural y los destellos del sol que ingresaban a la selva virgen, pensó en llamar a sus tierras “Eldorado”, en alusión a la leyenda del paraíso terrenal, conformado por un territorio lleno de riquezas y tesoros.

Algo muy cierto según Schwelm, ya que las riquezas estaban ocultas en la tierra roja y la espesura de la selva, y habrían de fructificar con el trabajo constante y sin pausa de hombres que soñaban con un mundo mejor.

En dialogo con Misiones On Line, María Galasso, profesora de historia, quien puso en marcha el Museo Cooperativo de Eldorado (kilómetro 9) y estuvo a cargo de la restauración y reinauguración del museo “Casa del Fundador” (kilómetro 1), contó que Schwelm nació en Frankfurt- Alemania en 1882 y su padre era director del banco Goldschmidt de Frankfurt.

Adolfo estudió en Italia, luego en París y finalmente en Londres donde hizo un largo y profundo estudio de las prácticas bancarias, cosa que lo posicionó como director del banco Wagg de Londres, y fue este banco el que lo envió a América del Sur como delegado en 1914 siendo nombrado además director de la Western Telegraph Argentina.

Teniendo en cuenta los tiempos de guerra que se vivían en Alemania, Schwelm ofreció su querida “Eldorado” a sus compatriotas como un paraíso virgen con tierra fructífera para trabajar y progresar y como un lugar donde sobre todas las cosas tendrían paz.

Fue así que los pioneros llegaron a Eldorado y se encontraron con que solo había selva, “porque ni aborígenes había, en 1935 se relevó una aldea en una zona de 9 de Julio con 300 personas, pero eso era lo único. En la isla de Parejá también había aborígenes, pero en la zona de Eldorado no. Entonces los que llegaron a trabajar y ayudar, fueron los paraguayos que trabajaban en la explotación maderera de la zona”.

La historiadora dijo también que el único idioma que se hablaba en Eldorado los primeros años era el alemán. Y resaltó que los primeros 20 años fueron de mucho esfuerzo los primeros, “muy duros, fue una verdadera epopeya” indicó.

“Pero igual los inmigrantes europeos llegaban de a cientos, porque Schwelm les prometía a la gente libertad, paz, agua y tierra fértil, que trabajada produciría muy bien, eran cosas que en Europa no podían conseguir. Y el nombre de Eldorado ya era prometedor para cualquiera, así es que la gente venía en malón, desde 1920 hasta 1930 vinieron muchos inmigrantes, y para 1930 superaban los 7 mil” indicó la historiadora.

Y explicó “Schwelm no les mentía en Europa, porque no les decía que era una ciudad pujante y desarrollada, sino que era una oportunidad donde estaba todo por hacer, donde podían empezar de nuevo y si trabajaban podrían tener una buena vida”.

Los compatriotas de Schwelm y alrededores no le tenían miedo al trabajo, y todo lo que había que hacer para levantar la ciudad no los asustó. Lo tomaron como un desafío y cargaron sobre sus hombros el sueño de forjar una ciudad pujante, fue así que con mucho sacrificio y esfuerzo abrieron brecha en medio de la enmarañada selva paranaense, sin descanso comenzaron a erigir a “Eldorado” y se atrevieron a visualizar un futuro prometedor, que hoy como “Capital del Trabajo” y con alrededor de 100 mil habitantes, ya cumple 98 años.

Actividades

Las actividades conmemorativas al 98º Aniversario de la Capital del Trabajo, comenzarán este viernes a las 8 de la mañana con la tradicional Ofrenda Floral en la tumba del fundador, don Adolfo Julio Schwelm. En la oportunidad estará presente la señora Elena Schwelm (90), hija del fundador.

Para las 9.15 prevén realizar otra Ofrenda Floral en el monumento a la Mujer Pionera, ubicado en el kilómetro 11.

A las 9.30 comenzará la procesión con la imagen del santo patrono San Miguel Arcángel y a las 10 habrá una misa en honor al mismo presidida por el obispo Marcelo Raúl Martorell, que será concelebrada con los sacerdotes de la Diócesis.

Por otra parte, en horas de la tarde, tendrá lugar el acto central por el 98° aniversario de Eldorado, en la céntrica plaza Sarmiento a las 17 horas, este será presidido por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Desde la organización adelantaron que en caso de lluvia, el evento se trasladará al Polideportivo Municipal y Universitario del Kilómetro 3.

A diferencia de las ediciones anteriores, este año por decisión del Ejecutivo no se contará con desfile cívico militar, al respecto detallaron “ya comunicamos a los establecimientos educativos primarios, secundarios, terciarios, universitarios, clubes, instituciones y a la comunidad en general, que este año por decisión del Ejecutivo municipal, no habrá desfile cívico-militar el próximo 29 de septiembre, motivo por el cual no se cursaron invitaciones para tal fin”.

Luego de las palabras del intendente Norberto Aguirre y el gobernador Hugo Passalacqua, durante el acto oficial, se efectuará la entrega de reconocimientos y finalizado el acto protocolar se realizará un Festival Artístico con la actuación estelar del bandoneonista Diego Gutiérrez de Itá Ibaté, Corrientes y además se presentarán artistas locales.

En este marco además, se llevará adelante la presentación de cuadros de intendentes de Eldorado pintados al óleo por el ingeniero agrónomo Jorge Vizcarra, expuestos en la Sala de Conferencias del edificio central municipal.