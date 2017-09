Boca y Central se vuelven a ver hoy  por Copa Argentina

Cómo no acordarse del Chacho Coudet gritando a los cuatro vientos ¡Nos robaron! ¡Nos robaron el partido! El encuentro de la final de la Copa Argentina de 2015 tuvo de todo. Penales que no fueron, expulsados, goles lícitos que no fueron cobrados. Todo eso quedó en el pasado, pero la rivalidad deportiva entre Boca y Rosario Central todavía está latente.

Esta noche, los Xeneizes y la Academia se enfrentan nuevamente en el torneo más federal del fútbol argentino por un pase a los cuartos de final. El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será televisado por TyC Sports.

Boca, campeón en 1969, 2012 y 2015, atraviesa un gran momento anímico y futbolístico, tras haber ganado el torneo de Primera División hace tres meses, algo que le permitió al plantel adquirir tal confianza que en el actual torneo desfiló ante Olimpo (3-0), Lanús (1-0), Godoy Cruz de Mendoza (4-1) y Vélez (4-0), con rendimientos altísimos.

En la Copa Argentina, Boca sorteó dos rondas, una con goleada ante los salteños de Gimnasia y Tiro (5-0) y un triunfo ajustado ante Brown de Madryn (1-0), y sueña con instalarse entre los ocho mejores de la actual edición, aunque Central será lógicamente un rival de mayor envergadura, que propondrá otro tipo de planteo. En el caso de imponerse sobre los rosarinos, el siguiente adversario de Boca surgirá entre Banfield y Godoy Cruz, que se enfrentarán mañana en Córdoba.

En cuanto al equipo que pondrá en Mendoza, el mellizo Guillermo Barros Schelotto, habrá un cambio en relación con los 11 que se florearon en Liniers ante Vélez, y será el ingreso del arquero Guillermo Sara en lugar del titular Agustín Rossi.