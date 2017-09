Estudiantina 2017: la tocadista aseguró que llegaron a un acuerdo con los chicos de la Epet N° 2

Andrea Villanueva, tocadista involucrada en el incidente del último viernes por accesorios sin terminar para la Estudiantina de este año, dio la cara y asumió la responsabilidad de los hechos. Dijo que tuvo problemas familiares que le impidieron cumplir en tiempo y forma con lo pactado. Además aseguró que llegaron un acuerdo con los chicos de la Epet 2, no así con los chicos y autoridades del Instituto Pedro Goyena, donde todo se ha judicializado.

Andrea Villanueva, tocadista en Canal 12.

La mujer en cuestión dijo en Canal 12 que su madre, la modista, entregó todos los trajes en tiempo y forma. Asimismo dijo que por diversos problemas familiares no pudo cumplir con los tocados. Contó que desde hace 3 años trabajan con los chicos de la Epet 2 y que es el primer año que lo hacen con el Pedro Goyena.

Desmintió que se haya quedado con dinero ajeno e inclusive que le quedaron debiendo cerca de 17 mil pesos que corresponden a la mano de obra de los tocados. Reiteró que llegaron a un acuerdo con las chicas de la EPET 2 para cumplir con todos los compromisos pero que no hubo acuerdo con la gente del Pedro Goyena. Agregó que el sábado recibió mensajes de la alumna directora del cuerpo de baile donde le decía que iba a llevarle cosas para terminar pero que luego padres y directivos se llevaron todo lo que tenía en su taller, cuando ella no estaba, ya que se encontraba cuidando a su madre quien había sufrido un problema de salud a raíz de los incidentes del viernes.

“Con el colegio Epet N° 2 vino la directora del cuerpo del baile con la mamá y llegamos a un acuerdo, porque la gente hablando se entiende. Hubo predisposición, se enteraron cuanto debía cada uno, y hoy a las 2 de la tarde van a traer todos los bordados voy a completarle el trabajo. Ya para el fin de semana estarán con sus tocados correspondientes. Con lo del Pedro Goyena, anoche estuvimos hablando con el abogado, para iniciar los papeles judicialmente. El tema fue con los tocados, los trajes se entregaron”, remarcó.

Asimismo dijo que los chicos del Pedro Goyena llevaron con poco tiempo sus pedidos – a fin de julio – y que quizá cometió el error de aceptar el trabajo porque también tienen una hija y le daría pena que se pierda su fiesta. Por otro lado dijo que otros trabajos se terminaron como los del Colegio Nacional que se entregaron en tiempo y forma.

Sobre porqué se espera hasta el último día para entregar los trabajos dijo que en su mayoría los trajes, no se bordan, ya que lo que si se borda se retira antes.

Finalmente la mujer reiteró, “yo no me lavé las manos ni me comí plata, es más me quedaron debiendo de la mano de obra. Hay que pagar las plumas, los insumos porque se compraron en Corrientes y Rosario, nadie me regala y todavía me deben la mano de obra que son casi 17 mil pesos”.