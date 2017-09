Closs: “Vamos a defender a capa y espada más puntos de Coparticipación para Misiones”

El primer candidato a senador de Misiones por el Frente Renovador de la Concordia, Maurice Closs, anticipó que en caso de que se discutiera una nueva ley de Coparticipación Federal, como pretende el gobierno nacional, los legisladores misioneros defenderán el derecho de la provincia a recibir más fondos. “A capa y espada vamos a pelear para que suban los puntos de Coparticipación para la provincia porque se merece Misiones y los 75 municipios. Sabemos cómo hacerlo, nadie nos va enseñar. Nosotros somos la Renovación, un partido provincial, bien misionero. Nosotros somos los que vamos a defender a los misioneros para que nos den lo que corresponde, que no nos saquen las cosas que tenemos como el Fondo Especial del Tabaco (FET), que vuelvan los recursos de (la Entidad Binacional)Yacyretá, que se siga invirtiendo en Posadas como era en otras épocas”, sostuvo durante el acto de presentación de los candidatos del sublema Crecer Mejor, en Posadas. El ex gobernador estuvo junto al gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Joaquín Losada y los candidatos a diputado nacional, Ricardo Wellbach; a diputado provincia, Martín Cesino y la primera candidata a concejal por el sublema, Anahí Repetto y toda su lista.

En la apertura de su discurso, Closs felicitó a los militantes porque se movilizaron por sus propios medios y destacó que es una de las cuestiones que están cambiando a la política para bien. En ese sentido, aprovechó para diferenciarse de los candidatos de la alianza Cambiemos. “Algunos han arrancado estos tiempos de la política pensando que se las sabían todas, pensando que se llega a la gente a través de una red social, pero la verdad que al cabo de estos tiempos no todos los cambios son buenos. Hay cambios que tienen un gran paquete, un gran envase pero no tienen los resultados. Nosotros podemos hablar que tenemos resultados en todos estos años y en todos estos tiempos de gestión. Yo también recordaba cuando uno pasaba por acá, el camino parecía un hilito y así fue transformada toda la Posadas, de punta a punta”, reflexionó.

Luego analizó el desarrollo de la campaña electoral y llamó a tomar distancia de los problemas que ocurren en Buenos Aires y son transmitidas por los grandes medios de comunicación. “Ustedes ven los medios nacionales, algunos dicen que hay que votar para defender al presidente de la república, pero (Mauricio) Macri ya resolvió su cuestión, ya tiene el apoyo de todos los medios de comunicación y está ganando en el país central, en las granes provincias, aquellas a las que llenó de recursos. Él ya está, ya tiene su gobernabilidad garantizada porque además nosotros somos gente seria que vamos a dar esa gobernabilidad, marcando posición, marcando diferencias. Pero como siempre ocurre en la historia de la política argentina los que todavía no tenemos resueltos los problemas somos nosotros los del fondo, los del norte argentino, los de las pequeñas provincias, los del sur, los de las provincias más despobladas y alejadas. Entonces les digo con certeza los que necesitan ahora el apoyo en estas elecciones son nuestro gobernador Hugo Mario Passalacqua y nuestro intendente Joaquín Losada, ellos son los que todavía no tienen las cosas garantizadas, ellos son los que todavía no tienen los recursos, ellos son los que día a día tienen que juntar los recursos en el banco para pagar los sueldos, ellos son los que no tienen un presidente que los defienda”, cuestionó.

Además tuvo un párrafo para el intento de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de recuperar el Fondo del Conurbano Bonaerense. “Sería gravísimo que eso ocurra, sacándole el plato a las otras provincias, especialmente a las más pobres como nosotros. Por el otro lado se habla de bajar impuestos, lo cual seguramente es necesario porque no hay duda alguna que hoy los impuesto afectan la producción y hasta encarecen el consumo pero sepan todos ustedes que de cada 100 pesos que recauda el gobierno nacional se que con 73 y a las otras 24 provincias le reparte solamente 27 y aparecen desde el gobierno nacional ‘ajusten las provincias’, si eso ocurre van andar mal porque no vamos a tener los recursos”, criticó.