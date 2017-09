El docente acusado de falsificador se defendió y dijo que no le perdonan que sea “rubio, alto, puto y encima camporista”

Anoche en el programa Nicolás Borgmann profesor y actual director del Centro Educativo Polimodal (CEP 53) de Posadas, sobre quien pesa una denuncia por falsificación de documentos, realizada por las autoridades de la unta de Clasificación y Disciplina rama Media y Superior del Consejo General de Educación de Misiones, se defendió y negó las acusaciones. Mostró su currículum sintético compuesto por 58 páginas y dijo que hasta la fecha no recibió notificación alguna ni del organismo educativo ni de la policía.

En Canal 4 de Posadas, Nicolás Borgmann habló sobre las acusaciones en su contra y dijo que no falsificó ningún documento. “Hasta el momento hay publicaciones periodísticas, consultas al señor Marcos Freaza – titular de la Junta – quien salió en los medios hablar sobre la cuestión. Hay una foto de una denuncia. A mi todavía no me llegó nada ni de la policía, ni el Consejo de Educación donde supongo debe haber alguna apertura del trámite sumario. Todo lo que yo sé, es lo que sabe todo el mundo que nos está viendo. De esta supuesta denuncia ante autoridades administrativas y policiales. Lo que leí en Misiones OnLine, y los demás medios. Lo que se recontra tergiversó”.

El educador mostró demás su currículum compuesto por 58 páginas, una síntesis de 5 cajas de certificados y constancias de especialización. Dijo que no solamente tiene los documentos que acreditan su permanente formación sino también el respaldo de sus actividades como director de tesis de grado y post grado de la Universidad Nacional de La Plata, autor de 9 libros e incluso el único docente misionero invitado a exponer en un congreso de Portugués que se realiza por estas horas en la Provincia de Córdoba.

“No necesito 11 certificaditos para engrosar mi legajo. Esa Especialización de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjeras lo curse en 2010 en la Universidad Nacional de La Plata, y mi compañera que sabía e incluso me acompañó fue la profesora Claudia Colazo, hoy fallecida”, dijo mientras mostraba el documento que respaldaba sus dichos.

Asimismo Borgman aseguró que si bien no se anima a hablar de ensañamiento, reconoció que a su criterio hay “un aprovechamiento de alguien del sistema”. Y añadió que hace un año y medio que lo intenta pero que no puede acceder a su legajo en la Junta de Clasificación y Disciplina. “Yo no sé que hay”, dijo.

En cuanto a su relación con la ministra de Educación Ivonne Aquino, dijo que no son amigos y que ni siquiera compartieron un mate. “Agarraron de mi Facebook una foto e hicieron conjeturas. No soy un activo militante, y que se me trate como tal es una falta de respeto para quien sí lo es. Yo adhiero a la Renovación porque vi lo que hizo en la Provincia en los últimos años, pero no hago campaña. Yo sé quien es porque es la máxima autoridad del organismo que me contrata. No entendí ese pasquín que puso un círculo a ella y a mí, como queriendo hacer una triangulación mística”.

Sobre qué es lo que más le dolió de todo lo publicado desde el viernes último hasta ayer dijo que es si dudas fue “la manera gratuita de ensuciar el nombre de las personas. Yo tengo 15 años de antigüedad, yo trabajo, publico, produzco conocimiento. Aparte de eso tengo que venir a defenderme por no sé qué”.

En el programa televisivo Actualidad Diaria del periodista Ariel Sayas, dijo además que llegó al cargo de director suplente del CEP 53 por su puntaje administrativo y que no le debe favores a nadie. Y fue más duro indicando que quizá algunos sectores interesados de la docencia no le perdonan que sea “rubio, alto, puto, camporista y renovador. Que tenga 35 años y que tenga una maestría. Que tenga 35 años y esté formando magisters en una de las universidades más importantes del país, que no adhiera a cierta ideología política dentro del sector docente”.