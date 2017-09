Foro americano analizó herramientas de planificación territorial para evitar la degradación y deforestación en la región

“El crecimiento demográfico sigue siendo uno de los principales impulsores de la degradación y desforestación en Latinoamérica y el concepto de gobernanza toma más relevancia como herramienta política para la gestión sostenible debiéndose instrumentar fehacientemente los mecanismos de participación para lograr una cogestión eficiente de los recursos”, indicó en contacto con ArgentinaForestal.com el presidente de la Fundación Cambium, tras su participación en un foro internacional.

El pasado 30 y 31 de agosto se desarrolló en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, el Foro Desarrollo Sostenible y Sociedad para Países en Democracia miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizado por la Fundación Cambium y con la adhesión de la Universidad de Morón, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y el Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IEPyS).

“El propósito del encuentro fue para lograr establecer pautas y lineamientos estratégicos que permitan afrontar los nuevos desafíos del milenio, teniendo en cuenta los escenarios presentes ante el Cambio Climático y la necesidad de desarrollo sostenible en Latinoamérica de manera de fortalecer los vínculos de los gobiernos sobre la base de una visión estratégica que sincere las realidades de los gobiernos, para delinear una planificación con un concepto de pertenencia a esta patria grande que forjaron nuestros próceres”, expresó Juan Emilio Bragado, presidente de Fundación Cambium, quien fue invitado al Foro.

La degradación y la deforestación fueron uno de los temas abordados, producto del avance de la frontera agropecuaria ante la demanda de nuevas tierras para el cultivo, sin una planificación territorial que permita un diseño de paisaje que armonice los bosques y sus beneficios ecosistémicos.

En ese contexto, participantes de Bolivia plantearon la necesidad de declarar una emergencia ambiental a sus bosques por el avance de los cultivos de coca en parques nacionales y la falta de una legislación fuerte con un organismo de contralor competente.

Por otro lado, en Colombia existe la preocupación por las consecuencias del acuerdo de paz logrado con las FARC mediante el cual se han liberado miles de hectáreas que hoy están siendo desvastadas para ganar tierras para la agricultura.

Brasil, con los acuerdos con las mineras vulnera la fragilidad del ecosistema amazónico con el riesgo de agravar aún más el descontrol que se tiene en las tierras boscosas de la amazonia.

“Los programas de Naciones Unidas como REDD+ y el bagaje de leyes de los gobiernos locales no están garantizando que los recursos se estén manejado bajo criterios de sustentabilidad, y esto preocupa a muchos de los que consideran que es necesario la puesta en valor basado no solo con recursos financieros, sino con una toma de conciencia de la importancia de la conservación de los recursos forestales”, explicó Bragado.

“En la medida de que los bosques no generen riquezas serán susceptibles de ser convertidos a otros cultivos. Es necesario lograr una ecuación que garantice el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad para construir un desarrollo sostenible y pasar de la proclamación de las políticas a las acciones concretas sobre el terreno”, agregó.

Finalmente, del encuentro se concluyó que el compromiso a futuro será el de trabajar en el fortalecimiento institucional y en una estrategia de bloque regional, aunando criterios técnicos y científicos como herramientas necesarias de las políticas de desarrollo, concentrando los esfuerzos para que los gobiernos visualicen como prioritarios a estos tres ejes temáticos: la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir y evitar la deforestación y degradación de bosques y la gestión del crecimiento poblacional. Sobre estos temas hay que trabajar mancomunadamente con los actores directos e indirectos que se encuentran involucrados.

El Foro contó con personalidades de la política, empresarios y miembros de organizaciones no gubernamentales representando a EE.UU, Bolivia, Colombia y Argentina entre otros.

Se destacó entre los invitados a Manfred Reyes Villa, ex Gobernador y Alcalde, actual empresario en los EE.UU.; Gustavo Alejandro Vargas Arze, Ex Prefecto (Gobernador); Mario Cossío, Ex Gobernador; Alejandro Ruiz Laprida, Estratega Político; Alberto Moran, Estratega de Campañas y Empresario; José Luis Vedia, Empresario y Juan Emilio Bragado, Presidente de la Fundación Cámbium.

Por Patricia Escobar