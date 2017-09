Posadas: detienen a un joven acusado de atormentar a su ex con malos tratos y amenazas

Lo detuvieron por agredir a su ex esposa en Posadas.

Efectivos de la comisaría 8ª detuvieron ayer a Claudio S., quien debe presentarse ante la Justicia por una causa de violencia de género. La víctima es su ex pareja, quien soportó reiteradas agresiones antes de radicar la denuncia.

El último martes la joven de 25 años denunció en la citada dependencia que el pasado sábado se encontraba en su casa del barrio Parque Adam cuando imprevistamente se presentó su ex esposo, de quien está separada aproximadamente un mes. En medio de un dramático momento, el joven violento comenzó a revisar el teléfono celular de ex esposa y la agredió físicamente.

La mujer agregó que horas antes de radicar la denuncia el violento nuevamente la había amenazado de muerte.

Finalmente ayer los efectivos de la seccional 8ª detuvieron preventivamente al agresor quien deberá comparecer en sede judicial por lesiones y amenazas.