Sin piso: el dólar sumó su quinta baja consecutiva y cerró a $ 17,49

El dólar sumó su quinta baja consecutiva y cerró a $ 17,49 tras descender dos centavos este lunes en bancos y agencias.

De esta manera, el billete registró un descenso de once centavos en una semana, considerando que el lunes anterior terminó a $ 17,60.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió seis centavos y medio a $ 17,16, en una rueda en la que “la oferta se mantuvo muy activa y no encontró resistencia en la demanda,con bajas que la llevaron a niveles de mediados de agosto”, señalaron desde una mesa de dinero.

Luego de tocar máximos en los $ 17,22 con las primeras operaciones, los precios se cristalizaron en un rango muy estrecho de fluctuación en torno a los $ 17,23 hasta bien entrada la última parte de la fecha. Las órdenes de venta por parte de agroexportadores se intensificaron en la media hora previa al cierre acelerando la baja del tipo de cambio que perforó el piso anterior y alcanzó mínimos en los $ 17,17 por unidad con las últimas operaciones. El volumen negociado descendió 11% hasta los u$s 426 millones en medio del poco interés de los operadores en el MULC.

“En línea con un tipo de cambio cercano a la proyección para fin de año ($ 17,20 pesos) y tasas reales en niveles atractivos, se favorecen las posiciones en pesos, particularmente en (letras) ‘Lebacs’ de entre 35 y 150 días y en bonos ajustados por CER (inflación)”, dijo la banca de inversión Puente en un informe.

Durante la jornada, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron que la liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados se ubicó en los u$s 307,4 millones la semana pasada, el monto más bajo en cinco meses.

La cifra representa una fuerte merma del 46,3% con relación a los cinco días hábiles previos, y un descenso del 6,4% respecto a igual período de 2016.

El ingreso de agrodólares viene mostrando fuerte variaciones semana a semana, dado que en algunos períodos de los últimos meses ha superado los 600 millones y en otros se ubicó apenas por encima de los 300 millones.

Cabe recordar que este martes comienza una licitación de Letes en la que el Gobierno nacional se buscará un total de u$s 1.000 millones a dos plazos; el primero de u$s 600 millones de valor nominal a 182 días (vence 16 de marzo de 2018) con una tasa implícita de 2,8% y un precio de u$s$986,33, y el segundo de u$s 400 millones de valor nominal a 378 días (vence 28 de septiembre de 18) a una tasa del 3,1% y un precio de u$s 968,7.

Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, explicó que “la tranquilidad del tipo de cambio luego de conocerse el resultado de las PASO, podrá hacer que la demanda sea menor a las últimas colocaciones aunque el Gobierno no debería tener problemas en llegar a los u$s 1000 millones. Las tasas de interés ofrecidas, comparadas con colocaciones bancarias, se mantienen mucho más atractivas, a pesar de que no existen muchas comparaciones por duration, la parte corta de la curva de bonos”.

Gardiner comentó que “en pesos, en cambio, la atención sigue focalizada sobre las Lebacs. En este mercado seguimos creyendo se concentrará la intervención del BCRA con el fin de controlar las presiones inflacionarias, y dentro lógicamente de una esperada política monetaria contractiva”.

En el segmento informal, a su vez, el blue subió seis centavos a $ 17,94, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cayó dos centavos el viernes a $ 17,22, mientras que el dólar Bolsa avanzó dos centavos $ 17,25.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 209 millones, más del 40% fue a fin de mes a $ 17,3350 con una tasa implícita de 20,7%TNA. El plazo más largo pactado fue noviembre, que cerró a $ 18,01 con una tasa de 22,9%TNA. Diciembre se pactó muy poco a $ 18,34 con una tasa de 22,8%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 199 millones a u$s 51.075 millones, en gran parte debido a que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros (que forman parte de las reservas) arrojaron un monto negativo de u$s 103 millones.

