Dancing Mood se presenta esta noche en Posadas

La cita es en la discoteca Umma, Maipú 2260, desde las 21. Cortando el aire con el dulce ritmo de la reggae music, el ska instrumental, rasgos sinfónicos y categoría mundial, el combo liderado por Hugo Lobo regresa a la Tierra Colorada para derramar los sones de On the Good Road, el plato Nro 12 de esta banda que, aunque pasen los años y las modas, sigue fiel a ese estilo único que la ha convertido en una cuestión de culto y una auténtica rara avis del rock nacional.

Presentar On the Good Road es el pretexto ideal de esta visita a Misiones, una placa que, según su comunicación oficial, los encuentra “con un sonido que se va solidificando cada vez más al pasar los años, y sigue apostándole a su estilo instrumental que lo diferenció de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional. En este nuevo material se acercan más a sus comienzos estilísticamente hablando. Con una formación más sólida logran un sonido más rústico, pero con más calidad y claridad”.

El disco cuenta con 11 canciones, de las cuales nueve son de la autoría de Hugo Lobo, y al igual que en Ska Explosion (2015) la banda apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no es una banda de covers y que no pierde su estilo y sonido haciéndolo. Con un solo invitado en el disco, Ayelen Zuker le pone la voz al clásico de Richard Kerr y Will Jennings que inmortalizó la gran “Dionne Warwick”, en estos reggaes “souleros” que nos tiene acostumbrado la banda en sus anteriores discos.

100 % independientes, los Dancing Mood, están dirigidos por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo, quien además es su líder y fundador, y abrevan de las aguas que bebieron genios como Miles Davis, Count Basie, Bill Evans, Barry White, The Carpenters y varios grosos etc. más. Imagínate a Thelonious Monk fumando dulcemente en una playa caribeña o un Duke Ellington derramando groove mientras bebe ron. Bueno, ahora teletranspórtate a una fiesta, busca compeñer# para el baile y ponte a disfrutar. Algo así es asistir a un show colocados en modo Dancing Mood.

Mucha Historia

Dancing Mood se formó en Buenos Aires, Argentina, en marzo de 2000 por iniciativa del trompetista Hugo Lobo. Es una orquesta de 14 músicos liderada por 7 instrumentos de vientos, con colaboraciones puntuales y esporádicas de otros tantos en sus directos y que, con temas clásicos del reggae junto con otros estilos, se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino. La banda cuenta con una trompeta, dos saxos, dos trombones, armónica, flauta traversa, dándole un toque originalidad que se complementa con dos guitarras, dos teclados, batería, percusión y bajo; interpretando un sonido sinfónico; que cuenta con una sección de cuerdas en diversos temas de los discos e invitados vocales.

El nombre de la banda proviene de un tema del cantante Delroy Wilson y significa algo así como “de humor para bailar”.

Una docena de discos autogestionados

1.20 MINUTOS (2001)

2.VOLUMEN 2 (2002)

3.DANCING GROOVE (2004)

4.GROOVIN’ HIGH (2006)

5.DELUXE (2008)

6.ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET (2009)

7.DVD 100 NICETOS (2010)

8.NON STOP, VOL 1 (2011)

9.NON STOP, VOL 2 (2011)

10.NON STOP, VOL 3 (2011)

11.SKA EXPLOSION (2015)

12.ON THE GOOD ROAD (2017)