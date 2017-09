Vea la tabla de posiciones: Argentina en riesgo para el Mundial de Rusia 2018

Se disputa la decimosexta jornada camino a Rusia 2018 y puede ser decisiva para varios países sudamericanos.

TABLA DE POSICIONES: puntos (diferencia de gol)

1°) Brasil 37 (+27) (16 PJ) CLASIFICADO

2°) Colombia 26 (+3) (16 PJ)

3°) Uruguay 25 (+9) (16 PJ)

4°) Perú 24 (+1) (16 PJ)

5°) Argentina 24 (+1) (16 PJ)

6°) Chile 23 (+1) (16 PJ)

7°) Paraguay 22 (-5) (16 PJ)

8°) Ecuador 20 (+0) (16 PJ)

9°) Bolivia 13 (-20) (16 PJ)

10°) Venezuela 8 (-17) (16 PJ)

*Los primeros cuatro equipos se clasifican directamente al Mundial

*El quinto de la tabla jugará un repechaje contra Nueva Zelanda

FECHA 16 (hoy)

Bolivia 1 Chile 0

Colombia 1 Brasil 1

Ecuador 1 Perú 2

Argentina 1 Venezuela 1

Paraguay 0 Uruguay 0

FECHA 17 (jueves 5 de octubre)

Colombia vs Paraguay

Chile vs Ecuador

Argentina vs Perú

Venezuela vs Uruguay

Bolivia vs Brasil

FECHA 18 (martes 10 de octubre)

Paraguay vs Venezuela

Brasil vs Chile

Ecuador vs Argentina

Perú vs Colombia

Uruguay vs Bolivia