Crimen del cambista: ninguna de las pistolas secuestradas en lo del ex policía fue utilizada para asesinar a Kraemer

Ninguna de las dos pistolas secuestradas en la casa del policía federal retirado Víctor Hugo Ramírez (44) fue utilizada para ejecutar al cambista Jorge Marino “Polaco” Kraemer (38) en su casa del barrio 17 de Octubre de Itaembé Miní, el pasado 19 de julio. A esa conclusión llegaron los peritos que por orden de la Justicia analizaron las piezas.

Para el trabajo pericial se cotejó las marcas que dejaban los proyectiles disparados por esas armas y las que presentaban los plomos que terminaron con la vida del vendedor de divisas. No hubo coincidencia. Es decir, el asesino utilizó otra pistola.

De todos modos, la situación de Ramírez es compleja porque cámaras de seguridad del barrio de Kraemer captaron el momento en el que el ex policía entraba a la casa del cambista el 19 de julio alrededor de las 15.40. Precisamente los forenses estimaron que la víctima fue ejecutada entre las 15 y las 16 de ese día.

Junto con Ramírez entró a la residencia un ex convicto, que un día después del crimen abandonó la provincia en micro, rumbo a Buenos Aires. Ahora tiene pedido de captura nacional e internacional por el homicidio. Lo consideran coautor.

La principal hipótesis indica que al vendedor de divisas lo ultimaron para robarle dólares: unos siete mil.

El policía federal retirado fue detenido el jueves 29 de julio en la ruta provincial 204. En el allanamiento que hicieron en su casa del barrio 5 de Abril de Candelaria, incautaron las dos pistolas calibre 9 milímetros. Son del mismo calibre del arma homicida, que, según el resultado de las pericias, sigue sin aparecer.