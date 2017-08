En Corrientes pidieron procesar a un ex fiscal por una red de trata y prostitución

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes solicitó los procesamientos y embargos millonarios para el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, y otras 17 personas en el marco de una investigación desarrollada para desbaratar una red de trata y explotación sexual de personas, informaron desde la Fiscalía Federal.

La red de trata investigada en Paso de los Libres funcionó con tres locales nocturnos y un motel, propiedad de un ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, José María Viero, quien a su vez es cuñado del ex fiscal Pont, quien renunció al cargo en mayo de 2016.

A lo largo de varios años, 38 personas fueron víctimas de trata en los locales nocturnos y explotadas sexualmente en el alojamiento, que era regenteado comercialmente por Ricardo Aguirre un amigo y ex socio comercial del ex fiscal Pont y quienes junto a Viero integraron la cúpula de la organización.

Para los tres mencionados, así como para otras 15 personas, fueron requeridos los procesamientos y embargos por una suma de 22.000.000 de pesos, según informaron desde la Justicia Federal a Télam, en el marco del avance de la causa llevada adelante por los fiscales Carlos Schaefer, Fabián Martínez y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Fuente: diario El Libertador