Rafael Nadal es el nuevo número uno del mundo

RELACIONADAS Misiones tiene nuevos entrenadores de tenis de mesa

El español Rafael Nadal es el nuevo número uno del ranking ATP. El oriundo de Mallorca desplazó al británico Andy Murray de lo más alto del escalafón y regresó a la cima del tenis mundial después de poco más de tres años.

A pesar de que cayó en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, el español logró el ascenso en la clasificación debido a que Murray no jugó en el certamen estadounidense y no pudo defender los puntos de la final que había hecho en el 2016.

La última vez que Nadal había sido número uno había sido el 6 de julio de 2014. En total, suma 141 semanas al tope del ranking, en cuatro períodos diferentes. La primera vez que lideró las posiciones fue hace casi exactamente nueve años, el 18 de agosto de 2008.

El manacorí escaló hasta lo más alto en base a un gran año 2017. Se consagró campeón por décima vez en tres torneos (Masters 1000 de Montecarlo, ATP de Barcelona y, nada más y nada menos, Roland Garros). También ganó el Masters 1000 de Madrid. Además, fue finalista en el Abierto de Australia, el ATP de Acapulco y el Masters 1000 de Miami.

A los 31 años, Nadal vence (al menos de manera transitoria) al suizo Roger Federer en la pelea por ser el número uno del mundo. Además, llega de la mejor manera al US Open, el último Grand Slam de la temporada, que comenzará el próximo lunes.

Top Ten ranking ATP:

1-Rafael Nadal

2-Andy Murray

3-Roger Federer

4-Stan Wawrinka

5-Novak Djokovic

6-Alexander Zverev

7-Marin Cilic

8-Dominic Thiem

9-Grigor Dimitrov

10-Kei Nishikori