Homenaje a Sandro: en el día de su 72 cumpleaños

Ídolo de varias generaciones, el 19 de agosto de 1945 nacía Roberto Sánchez, Sandro para todo el mundo. Aquí lo homenajeamos con la información más importante de su historia y trayectoria.

Un 19 de agosto de 1945, nacía Roberto Sánchez, Sandro de América para cualquiera que haya seguido una carrera plagada de hits.

Desde “Rosa, Rosa”, ideal para sacudir la pelvis haciendo delirar a sus “nenas” -fieles fans que aún lo lloran- hasta baladas calientes como “Te propongo”.

Fue uno de los fundadores del Rock en español en América Latina.

Publicó 52 álbumes originales y vendió 8 millones de copias.

Algunos de sus mejores éxitos son: Dame fuego, Rosa Rosa, Quiero llenarme de ti, Penumbras, Porque yo te amo, Así, Mi amigo el Puma, Tengo, Trigal y Una muchacha y una guitarra.

Su obra más famosa, Rosa Rosa, vendió 2 millones de discos.

Su tema “Tengo “fue considerado por la revista Rolling Stone y la cadena televisiva MTV como el número 15 entre los 100 mejores temas del rock argentino.

Durante su carrera también realizó 16 películas.

Fue el primer latinoamericano en cantar en el salón Felt Forum del Madison Square Garden.

En 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional.

Sandro junto a Susana Giménez, una de sus grandes amigas del ambiente artístico.

Sus padres, Vicente Sánchez e Irma Nydia Ocampo, de origen español, vivían en Valentín Alsina (partido de Lanús)

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela N° 3 República de Brasil, en la calle Presidente Juan Domingo Perón 3018, de Valentín Alsina.

Su pasión por la música nació desde niño.

Se sintió fuertemente atraído por la música y las actuaciones del cantante estadounidense Elvis Presley, desde sus inicios en 1955-1957

Su primera actuación, que lo marcaría por el resto de su vida, fue el Día de la Independencia Argentina, el 9 de julio de 1957

A comienzos de la década de 1960, Roberto Sánchez adoptó el nombre artístico de Sandro, el nombre que le habían querido poner sus padres y las autoridades no permitieron

Con el tiempo, se compró una mansión ubicada en la zona residencial de Banfield, ciudad cercana a su lugar de origen, en la que habitó hasta su fallecimiento

A fines de la década del 60 Sandro empezó a cambiar radicalmente su estilo, abandonando el rock and roll clásico en español para cantar boleros

En 1999, y por su destacada trayectoria musical, le fue otorgado el Premio Carlos Gardel de Oro, en la primera edición del premio

Sandro, años antes de morir, contrajo matrimonio con Olga Garaventa

Sandro saliendo de su mansión de Banfield para saludar a sus fanaticas durante uno de sus últimos cumpleaños

El 2 de agosto recibió en Nueva York un disco de oro por haber sido el artista latinoamericano con mayor cantidad de discos vendidos en los EEUU

Con una fama que se extendió por todo el mundo, se convirtió en ídolo y representante del continente

En 1990 condujo un programa musical por el Canal 13 de Buenos Aires, titulado Querido Sandro, que ganó ese año el Premio Martín Fierro al mejor programa musical de televisión

Durante la década de los 90 artistas argentinos y de Latinoamérica le rindieron tributo lanzando un CD homenaje al “padre del rock en español”

En 1993 regresó a los escenarios con un recital llamado Treinta años de magia realizado en el teatro Gran Rex de Buenos Aires

Uno de los fenómenos más notables de la carrera de Sandro fue la permanencia en el tiempo de la fidelidad y la pasión de sus admiradoras

En la primera década del siglo XXI, esas admiradoras, muchas de ellas ancianas, seguían peregrinando a la casa de su ídolo en Banfield

En 1996, en medio de rumores sobre su salud, estrenó en Rosario, su nuevo show ciudad a la que denominaba “su novia”

En 1998 presentó un nuevo espectáculo, “Gracias… 35 años de amores y pasiones” que incluía un homenaje al cantor de tangos Alberto Morán

En noviembre de 2005, consiguió el Premio Konex de Platino al mejor solista masculino de pop/balada de la década

Sandro junto a Soledad Silveyra en su actuación en el cine

En 2009 “El Puma” José Luis Rodríguez decidió celebrar sus 40 años en la música grabando un disco homenaje a Sandro

En 2010, numerosos homenajes se han realizado hacia la figura del gran ídolo de América, colocándose placas en el teatro Gran Rex

Sandro era adicto al tabaco

Una multitud ovacionaba a Sandro en cada presentación

La emoción de Sandro que lo dejaba todo arriba del escenario

En 2011, el Festival de Viña del Mar le rindió un homenaje a quien hizo delirar al público chileno y de toda América

El 21 de junio de 2012, fue inaugurada en Junín, Provincia de Buenos Aires, un monumento dedicado a Sandro en el Parque natural Laguna de Gómez

A mediados de 1967 Sandro lanzó su último álbum de la etapa roquera, Beat Latino

Con el dinero que comenzó a ganar con sus presentaciones y discos, Sandro alquiló en 1966, junto con otros roqueros argentinos, el local La Cueva, en la calle Pueyrredón 1723 de Buenos Aires, para formar un centro de reunión y difusión del rock argentino

La Cueva contrató a Litto Nebbia y Los Gatos como banda permanente del local, banda que poco después (1967) grabaría el tema “La balsa”

Sandro junto a Mercedes Sosa compartía una gran amistad

En 1972 fue el primer artista en cantar en el Luna Park de Buenos Aires, hasta entonces un ámbito exclusivamente boxístico

En 1998 se supo que Sandro padecía una grave enfermedad ocasionada por décadas de adicción al tabaco: enfisema pulmonar crónico

En el año 2001 presentó uno de sus mejores espectáculos “El hombre de la rosa”, que fue posible gracias a que junto al micrófono llevaba conectada una asistencia de oxígeno

En 2004 otra gira nacional, “La profecía”. Luego, su enfermedad fue avanzando hasta el punto que la falta de oxígeno le dificultaba su vida diaria

El 20 de noviembre de 2009, luego de 8 meses de internación, se le practicó en el Hospital Italiano de la ciudad de Mendoza, un doble trasplante de corazón y de pulmones

La operación concluyó en forma exitosa, pero los médicos pidieron cautela durante el postoperatorio

El “Gitano” siguió evolucionando favorablemente superando las expectativas esperadas por sus médicos

Luego aparecieron algunas complicaciones delicadas durante el proceso de adaptación a los implantes y a la progresiva recuperación general que debía evidenciar en los días siguientes al de la operación

A mediados de diciembre de 2009, los médicos cardiocirujanos Claudio Burgos y Guillermo Borgman (los doctores de Sandro) le diagnosticaron una neumonía debido al germen hospitalario que tenía

Días después, se recibió la noticia de que el cantante se recuperaba favorablemente sin fiebre, basándose principalmente en la recuperación muscular

El parte médico aseguró que tenían controlada la bacteria que portaba, y celebró Navidad con su esposa Olga, comiendo alimentos blandos

Sandro no pudo superar el progreso de su sepsis generalizada

Roberto Sánchez falleció en el Hospital Italiano de Mendoza por un shock séptico, según informó Claudio Burgos, jefe del equipo que lo operó

Su deceso se produjo a las 20:40 del 4 de enero de 2010. Sandro había afrontado cinco intervenciones luego del trasplante cardiopulmonar (dos de ellas efectuadas el mismo día de su muerte)

The New York Times y The Washington Post publicaron en tapa de sus ediciones electrónicas del 5 de enero de 2010 la noticia de la muerte del cantante titulando textualmente: “Muere a los 64 años el cantante Sandro, el Elvis argentino”

El 5 de enero, desde la mañana, se formaron por varias cuadras grandes filas de personas que esperaban para darle el último adiós al popular cantante en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación Argentina

Más de 100 mil personas acompañaron su cortejo fúnebre para darle el último adiós