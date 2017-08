Encuentran restos de ketamina y clonazepam en el cadáver de Nisman

La pericia toxicológica que está realizando la Gendarmería encontró ketamina y clonazepam en el cadáver del ex fiscal Alberto Nisman, según adelantaron fuentes de la investigación a la cadena de noticias TN.

Los peritos consideran que hay dos hipótesis en torno al hallazgo del clonazepam y la ketamina: una posibilidad es que Nisman se haya drogado, para tener un efecto alucinógeno; mientras que si otras personas le hubieran suministrado esas drogas, para anestesiarlo, “estaríamos en presencia de algo mucho más grave, ya que eso justificaría que no haya opuesto resistencia si es que lo mataron”, dijo una fuente judicial.

La causa Nisman ingresó hace un año en la órbita del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano. Pero las pericias fueron encargadas a la Gendarmería por la anterior jueza, Fabiana Palmaghini.

De hecho, el estudio toxicológico hecho anteriormente, cuando la causa estaba en manos de la jueza Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, ya había detectado el clonazepam, que es un medicamento de uso muy frecuente, que se utiliza como ansiolítico para inducir el sueño.

Pero ahora es la primera vez que surge de un informe pericial que el cuerpo de Nisman tenía ketamina. Esa droga se puede usar con fines recreativos en niveles sociales medio-altos, aspirándola como cocaína, por ejemplo en fiestas de música electrónica; aunque también tiene fines anestésicos, de uso médico y veterinario, para dormir a perros, caballos y seres humanos para forzar el sueño.

Los especialistas en toxicología, aseguran que la ketamina usada como droga recreativa genera estados pseudo-alucinógenos. Pero si hubiera sido usada para dormir a Nisman tendría un efecto muy fuerte y “debería haber un sitio de inyección” en el cuerpo del ex fiscal, ya que ese tipo de anestesia se suministra en forma intravenosa.

El clonazepam es un medicamento de uso muy frecuente, que se usa corrientemente como ansiolítico para inducir el sueño. Pero combinado con la ketamina podría no sólo potenciar el efecto alucinógeno de la ketamina, sino generar cierta pérdida de memoria. “A mí no se me ocurriría suministrarle la suma de esas dos drogas a nadie para dormirlo, porque hay sustancias mucho más efectivas para eso”, dijo un especialista en toxicología.

Fuentes de la Gendarmería confirmaron a diario Clarín que el informe final, con la pericia toxicológica y otras pericias que está realizando esa fuerza sería entregado en las próximas dos semanas a la Justicia. Se trata de un peritaje interdisciplinario de Gendarmería, sobre el que trabajan 23 especialistas de distintas áreas, donde también participan los peritos de parte (de la defensa de Diego Lagomarsino y de la familia del fiscal). Una anécdota que contaron en Gendarmería, es que para la realización de ese informe interdisciplinario se construyó en el edificio Centinela un baño idéntico al que había en el departamento de Nisman, a escala real, para realizar algunas pericias.

Un adelanto de ese informe, publicado por el diario Página/12, afirma también que la hora en que murió Nisman fue en la madrugada del domingo 15 de enero de 2015, varias horas después que el anterior informe pericial.

Según los peritos que están trabajando en el informe de Gendarmería, Nisman falleció a las tres de la madrugada del domingo, varias horas después de que Diego Lagomarsino abandonara el departamento del ex fiscal. Todavía no hay una explicación clara respecto al uso que tuvo la computadora de Nisman, a las 7 de la mañana del domingo, aunque lo más probable, según fuentes judiciales, es que haya sido una “intrusión informática en forma remota”.

Cuando se conectó la computadora del fiscal, en la mañana del domingo, ingresó en el buscador de Google la palabra “psicodelia”, en sintonía con el efecto de la ketamina y el clonazepam. También consultó su correo electrónico en Yahoo; e ingresó en los portales de noticias de Clarín, Pagina/12, Perfil y La Nación.