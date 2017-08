Schiavoni consideró que la Nación es la única jurisdicción que hizo algo para paliar las asimetrías de frontera

El director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y candidato a senador por Cambiemos, Humberto Schiavoni, desmintió que el organismo que conduce esté enviando dinero al ministerio de Energía de Nación en vez de invertir en la Posadas, en respuesta a lo denunciado la semana pasada por el intendente capitalino Joaquín Losada. Reiteró que se avanza en la reglamentación del Artículo 10 de la Ley pyme a través de una mesa conformada a tal efecto y consideró que la Nación es la única jurisdicción que hizo aportes concretos para paliar las asimetrías de frontera, en referencia al establecimiento de una alícuota diferenciada de ITC en Posadas y Clorinda.

El candidato de Cambiemos aseguró que ya está en marcha la mesa de análisis para la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pymes, cuestión que ya había sido anticipada durante la reciente visita a Misiones del presidente Mauricio Macri. En ese sentido, destacó que ya se convocó al sector empresario de la provincia, cuyos representantes se reunieron la semana pasada con funcionarios nacionales con el objetivo de avanzar en la reglamentación del artículo que habilita a la Nación a otorgar beneficios a las zonas de frontera para paliar las asimetrías.

Consideró además que a la hora de buscar soluciones al problema de las asimetrías, “la única jurisdicción que hizo aportes concretos fue la Nación, que otorgó el ITC diferenciado a pedido del gobernador. Intervino Macri personalmente para que todas las áreas accedieran porque muchos no querían generar una asimetría interna en la provincia ni con las demás provincias. Fue una gestión personalizada del presidente, por pedido del gobernador, que tiene un importante costo fiscal importante”, dijo.

Destacó que la discusión por las asimetrías convoca a una mesa que tiene cuatro patas: el sector empresario y los gobiernos municipales, provinciales y el nacional. “Se convocó a la Confederación Económica de Misiones para que empiece a trabajar con el ministerio de Producción, para ver cuáles serían medidas complementarias que otorga el artículo 10, para ver qué es lo más beneficioso: rebaja de aportes patronales, de tarifas de servicios, de energía, buscar algo que sea complementario a lo que ya se está haciendo”, explicó.

Consultado respecto a los cuestionamientos formulados por el intendente posadeño Joaquín Losada, quien había asegurado que el organismo binacional había dejado de invertir en Posadas y transfería dinero directamente a Buenos Aires, Schiavoni aseguró que “la EBY no traslada recursos a la Nación, gasta en sueldos, en reparación de turbinas, en obras que se están haciendo en Posadas. Estamos haciendo la vinculación con el Acceso Sur, se tiró abajo una parte del muro, para que no tengamos es obstáculo visual que nos separa de los hermanos paraguayos y de la vinculación con el río”.

Resaltó además que Yacyretá está llevando adelante muchas obras en Posadas, poniendo valor barrios de relocalizados, con los que –afirmó- tiene un compromiso indelegable. “Hay desinformación y también ánimos que se encrespan en tiempos de elecciones”, consideró.

El funcionario calificó como falsedades las acusaciones que recibió el gobierno nacional de intentar un ajuste en las jubilaciones a través de un incremento en la edad mínima requerida para acceder al beneficio. “Es absolutamente falso este es el gobierno que más ha hecho por los jubilados en los últimos 30 años en el país, estableció reparación histórica para este sector. Hablaba con Enrique, un jubilado de Posadas que me decía que pasó de 5.800 pesos que era la mínima a 13.200 mil, más que duplicó sus ingresos. Este Gobierno estableció la asignación universal por hijo para mayores de 65 que no estaba prevista y además permite a jubilados a acceder a créditos que antes no estaban dispuestos que se dan a través de la tarjeta Argenta”, enumeró.

Calificó también como falaces las versiones que anticipan un recorte del gasto social a aplicarse luego de las elecciones. “Son mentiras que forman parte de la campaña del miedo que se inició en 2015”, disparó.

En cuanto al trabajo que pretende desempeñar como legislador, explicó que tendrá una doble función: “por un lado la de gestionar, hay muchísimas gestiones que a veces se pierden en la maraña burocrática del estado nacional. Pastori y yo tenemos la ventaja de que somos amigos de todos los ministros, levantamos el teléfono y podemos hablar con cualquiera de ellos. El otro aspecto es la tarea legislativa, defender los intereses de la provincia, la convicción nuestra es trabajar en base al consenso para lograr los mayores beneficios para Misiones”, expresó.

Señaló además que la economía viene exhibiendo muestras de recuperación en los últimos cuatro meses. “En la construcción es ostensible, en la venta de autos y motos, el propio IPEC dice que el primer trimestre del año en curso creció la venta de nafta, lo que significa que la cosa empieza a moverse. Hay empresarios de sectores como el transportista que me dicen que hace tres meses estaba mal la cosa, pero que ahora cambió porque el sector maderero está empujando fletes, los camiones que estaban parados ahora están trabajando”, indicó.

Apuntó además al buen momento del turismo. “Fue una temporada record para Puerto Iguazú, también para El Soberbio, por los saltos del Mocona y hay otros sectores que todavía no arrancaron con el nivel que necesitamos para que tener pleno empleo. A partir de lo que uno puede recoger además de lo que marcan índices, se nota que Argentina empezó una senda de crecimiento, de reactivación”, remarcó.

En cuanto al desarrollo de la campaña, valoró que no hubo agresiones ni vandalismo. “Eso habla bien de nosotros de los misioneros, de nuestra cultura democrática, es importante que la gente vaya a votar el domingo que se comprometa con el sistema democrático, eso es lo más importante en esta etapa”, señaló.

Dijo además que a partir del contacto con la gente, pudieron notar que hay un interés de trabajar por el futuro, para que las cosas que se están haciendo prosperen. “Vemos una apuesta a que le vaya bien, no al presidente Macri sino a Cambiemos”, dijo.