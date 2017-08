Apareció un video de Manuel Ifrán tocando la guitarra, el hombre que desapareció hace casi cuatro meses en Posadas

Manuel Ifrán es un posadeño de 71 años que padece Alzheimer y el pasado 12 de abril se ausentó de su domicilio en el barrio Mini City de Posadas. Desde entonces, su familiares lo buscan sin descanso y la policia de Misiones montó operativos en toda la región para dar con su paradero. No hay rastros de don Manuel, a quien le gustaba tocar la guitarra y es por eso que uno de sus hijos, compartió un video en facebook y escribió el siguiente mensaje: “Viejito querido en este mismo instante pero hace 3 meses atrás empezaba mi peor pesadilla y la de todos los que te queremos. A donde fuiste PA. Todos los días le pregunto a mami. Sé que ella te ve desde arriba y le pido que me dé una señal de donde estas. Te amo Pa siempre te dije y siempre tuve tu respuesta. `Yo también hijito´… espero que estés bien donde quieras que estés papito. 3 meses sin oír tu voz, tu guitarra, sin escuchar tus preguntas frecuentes, `como te fue hoy?´ `Mucho laburo?´ Tengo un nudo en la garganta que no lo puedo soltar Pa. Te amo”