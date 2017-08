Safrán destacó el éxito del Ahora Misiones y dijo que es optimista en cuanto a la mejora de la economía en el país

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda de Misiones explicó en Radio Tupá Mbaé que fue clave el programa provincial Ahora Misiones que desde su puesta en marcha generó transacciones comerciales por más de 180 millones de pesos, en el contexto económico adverso que atraviesa el país. Como contrapartida al problema de las asimetrías reclamó modificar la política cambiaria y rechazó la idea de que la provincia pueda hacer una reforma impositiva como reclaman desde Cambiemos.

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda de Misiones en Radio Tupá Mbaé.

Safrán destacó que el programa Ahora Misiones que viene generando ventas por más de 180 millones de pesos por parte de los comercios adheridos mediante los convenios suscriptos con las entidades financieras (Banco Macro, Banco Nación y Banco Hipotecario) que abarca a los diferentes puntos de ventas inmersos en la totalidad de los municipios de la provincia, actualmente cuenta con un total de adherentes de 1058 locales comerciales. Asimismo dijo que fue clave al considerarlo como una herramienta que permitió fortalecer el comercio local alicaído por las asimetrías.

Ahora Misiones, un programa provincial que se inició el año pasado en acuerdo con Bancos y Cámaras de Comercio en la Provincia, desde sus inicios generaron transacciones por más de 180 millones de pesos y la tendencia va en crecimiento. Ayuda a fortalecer el comercio local alicaído por las asimetrías con Paraguay y Brasil.

“Las asimetrías, están vinculadas al atraso cambiario, no se puede financiar el Estado con la baja de impuestos. Hay que analizar lo que ocurre en otras partes del mundo en las ciudades de frontera, donde el tipo de cambio a veces favorece al comercio en la región, y a veces en otro período favorece a otra región. Esos países suelen tener mecanismos automáticos sobre cuestiones impositivas que permiten que quien está menos favorecido, tenga o acceda a una reducción de costos que le permita competir. El tipo de cambio es coyuntural, el privado y el comercio no puede soportar un año y medio de atraso cambiario. Empiezan a cerrar los comercios y se pierde empleo que es lo que se busca evitar. Desde el Gobierno provincial pensamos en el Ahora Misiones como una herramienta para fortalecer esta situación pero se puede pensar en otras alternativas para mejorar la competitividad”, explicó.

Sobre cómo se trabaja con la Nación en materia de reactivación económica dijo que hay reuniones permanentes y que por ejemplo en el área de Agricultura de la Nación, hay una búsqueda de soluciones.

En cuanto a las finanzas provinciales, valoró que Misiones es una provincia ordenada. “Pudimos cumplir con los sueldos y el aguinaldo el mes pasado. Eso fue a pesar de que la coparticipación en el primer semestre del año no fue tan buena, Misiones recibió cerca de 230 millones de pesos menos de lo que estaba previsto en el presupuesto y esto tuvo que ver con devoluciones y reintegros que hizo la AFIP a sectores agroexportadores. La AFIP aceleró sus pagos. Esto nos obligó a ser muy cautos en el manejo de los recursos”.

Puntualmente sobre el reclamo del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne sobre una baja impositiva dijo que si bien desde Cambiemos se busca consenso y no imponer medidas, en este punto no logran ponerse de acuerdo. “Cuando vino Dujovne le hicimos un planteo muy claro, lo mismo que en Mendoza donde estaban todos los ministros de Hacienda de las provincias y se se plasmaron los documentos de la responsabilidad fiscal. Ellos tratan de buscar consenso lo destacamos pero bajar impuesto donde las finanzas de la Nación son deficitarias, puede provocar en provincias que hoy están ordenadas como Misiones, caer en déficit. Le planteamos que una reforma impositiva puede marcarse en un esquema donde la economía crece, pero cuando la economía está estancada como viene sucediendo, no es posible una reforma impositiva”.

El funcionario evaluó también el rumbo de la economía y si bien dijo que es optimista, el gobierno de Cambiemos debe hacer bien las cosas. “La economía presenta escenarios dispares depende desde donde se analiza, en el sector de La Pampa húmeda, sector de la construcción particularmente quienes hacen asfaltos, hay signos de reactivación, pero si se leen noticias de la zona de Cuyo o Patagonia, los productos regionales están pasando un mal momento. Se debe hacer una Corrección cambiaria gradual, para que no genere movidas inflacionarias, siempre que sea gradual y no que impacte en los precios internos en la Argentina. Si el Gobierno nacional hace las cosas bien y no cometen errores podemos salir pero hay cuestiones que revisar. Mi mayor crítica a modo personal es la política monetaria del Banco Central, encarece el crédito para el consumo y las empresas”.