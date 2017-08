Cambia el tiempo y se esperan lluvias y descenso de la temperatura para mañana miércoles en Misiones

Hoy será la última jornada cálida y con buen tiempo, se esperan precipitaciones para mañana miércoles 2. Entre 20 y hasta 45 mm en toda la provincia siendo mas importantes en zonas sur y centro.

Para el día jueves 3, habrá lloviznas y descenso de las temperaturas que se ubicaran entre 9 y 11° de mínima y máximas entre 19 y 23°C

Para el día viernes 4, ya no habrá lluvias y la madrugada sera fría especialmente en zona centro con 7° y 10° en zonas norte y sur.

No se esperan heladas ni frío intenso hasta el 15 de agosto.

Se mantiene el aviso por riesgo de incendios en valores muy altos en toda la provincia por lo que se recomienda no realizar quemas aun si están programadas. Si ve una columna de humo llame al 100 bomberos.

Fuente: Dirección General de Alerta Temprana dependiente del ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones.